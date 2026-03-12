Antonio Orozco, Leire Martínez, Siloé y Ojete Calor, en las fiestas de San Julián de Cuenca

CUENCA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el inicio del expediente de contratación de los conciertos de las fiestas de San Julián, que prevé la contratación de las actuaciones de Antonio Orozco, un festival de música latina y dos fechas del festival 'Indiespensables'.

Los conciertos se celebrarán los días 21, 22, 28 y 29 de agosto en el recinto de La Fuensanta. Antonio Orozco actuará el día 21 y, al día siguiente, se celebrará el festival Latino Bresh España.

En cuando al 'Indiespensables', que pasa a dos días, contará el 28 de agosto con Leire Martínez, Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares y DJ Set Supersubmarina y el 29 con Siloé, Ultraligera, Ojete Calor y Señor Aliaga y Honey.

El Consistorio invertirá 181.000 euros en esta contratación, lo que supone un incremento presupuestario respecto a la edición anterior, "pese al voto en contra del Partido Popular", ha recordado la portavoz municipal, Saray Portillo, durante la presentación.

ADQUISICIÓN DE LOS CONTENEDORES MARRONES

La portavoz se ha encargado de desglosar todos los asuntos aprobados en la última Junta de Gobierno, entre los que también destaca la aprobación del expediente para el suministro de los contenedores marrones de biorresiduos.

En total se instalarán 365 recipientes con una capacidad de 2.200 litros de carga lateral. El objetivo es que, donde haya un verde, también haya un marrón.

El resto de lotes que saldrán a contratación están en plazo de presentación de la documentación y se refieren a contenedores más pequeños.

No hay fecha para el inicio de la recogida de este servicio, que dependería de la Diputación, pero se han adquirido estos recipientes para aprovechar una subvención concedida para una adquisición que supera los 363.000 euros.

Por otro lado, la portavoz ha detallado las zonas donde se van a instalarse los últimos badenes adquiridos para limitar la velocidad en la ciudad, que se situarán en las calles Noheda, Doctor Ferrán, Camino Cañete, Fausto Culebras, Periodista Ricardo Ortega, Diego Ramírez de Villaescusa, San Rafael, Río Tórtola, Juan Carlos I, Ortega y Gasset, Gerardo Diego, Los Tintes, Álvaro de Luna, Francisco Suay y Río Gritos.

OBRAS EN ÁREAS RECREATIVAS

Portillo también ha comunicado que se ha aprobado el proyecto técnico de obras de reposición de varias áreas recreativas de Cuenca y sus pedanías.

En concreto, son trece lotes que incluyen áreas infantiles de los parques de Santa Ana, Dos Ríos, Siglo XXI, los del Huecar, San Fernando, Titiricuenca y la zona canina de las Cañadillas. También habrá una actuación en las pedanías de Mohorte, Cólliga, Colliguilla, Tondos, Villanueva de los Escuderos y la Melgosa, en este caso para el área de calistenia.

Otros acuerdos que se han aprobado son el inicio del expediente para contratar la redacción de un proyecto para mejorar el embarcadero del río Júcar que utiliza el Club Piragüismo Cuenca; la cesión gratuita del centro social de San Antón por parte de la Junta de Comunidades y la aprobación de una memoria para la valoración de las obra para reformar las barandillas del complejo deportivo Samuel Ferrer.

Finalmente, la portavoz municipal ha confirmado que Cuenca volverá a acoger el Campeonato Regional de Gimnasia Rítmica para personas con discapacidad. Tendrá lugar el 21 de marzo y será la quinta vez que esta cita deportiva llega a la capital conquense.