Aprobada la OPE del Ayuntamiento de Albacete con 88 plazas, de las que 55 serán nuevas y 33 de promoción interna

ALBACETE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Negociación y Comisión de Recursos Humanos del Ayuntamiento ha aprobado la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento correspondiente al año 2025, con un total de 88 plazas que son prácticamente las mismas que las del pasado año.

El concejal de Hacienda y Personal, Alberto Reina, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la propuesta "ha sido aprobada por mayoría de los representantes sindicales y de grupos políticos que han intervenido en el proceso".

La oferta para este año incluye un total de 88 plazas, 68 de ellas de personal funcionario y 20 de personal laboral. Un total de 55 plazas son de acceso libre mediante el sistema de oposición, diez más que en el pasado ejercicio, y otras 33 serán de promoción interna entre los trabajadores que ya prestan servicio en el Ayuntamiento. Seis de las plazas se reservan para personas con discapacidad, cuatro de ellas de acceso libre y dos de entre las de promoción interna, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Hacienda y Personal, Alberto Reina, ha destacado que esta oferta de empleo público "fue aprodada por mayoría en la Mesa de Negociación del pasado lunes con la presencia de sindicatos y formaciones políticas. El equipo de gobierno hemos actuado buscando el acuerdo y el consenso de la representación política y sindical, y de hecho no se ha registrado ningún voto en contra. También mantenemos la responsabilidad de hacer compatible la prestación de servicios públicos a los ciudadanos con la sostenibilidad económica de las arcas municipales".

En los sectores esenciales vinculados a la seguridad el Servicio Contra Incendios contará con 14 plazas de Bombero-Conductor por el sistema de acceso libre, con lo que estará cubierta la totalidad de los 74 puestos de bombero-conductor de la plantilla. También habrá otras seis plazas de promoción interna: 3 de cabo, 2 de sargento 1 y de oficial. En cuanto a la Policía Local, se convocan 4 plazas de Policía de acceso libre, y otras 2 de oficial y 2 de intendente mediante promoción interna.

Para el resto de departamentos municipales, de entre las plazas de acceso libre hay una de economista, una de arquitecto, una de arquitecto técnico, una de ingeniero topógrafo, una de técnico de gestión, dos de administrativo, cuatro de auxiliar de administración (de ellas dos reservadas para personas con discapacidad), una de oficial electricista, una de oficial de mantenimiento, una de oficial de arquitectura, y dos de agente auxiliar de consumo (una de ellas reservada para personas con discapacidad).

También se convocarán mediante acceso libre trece plazas para conserjes limpiadores (una de ellas reservada para personas con discapacidad), una para conductor/mecánico de la grúa, una para educador/cuidador, una para educador comunitario, dos para músicos de banda (un percusionista y un saxofón tenor), y una para psicólogo.

En cuanto a las plazas de promoción interna se convocará una de técnico de gestión, siete de administrativo (dos de ellas reservadas para personas con discapacidad), siete de auxiliar de administración general, una de oficial electricista, dos de oficial de mantenimiento, y una de educador/cuidador.

"Tenemos la intención de aprobar una nueva oferta pública de empleo cada año, como ya hicimos en los dos ejercicios anteriores, de modo que podamos apurar siempre al máximo la tasa de reposición que nos permite la ley, a la vez que garantizamos que los servicios públicos del Ayuntamiento sean prestados a los ciudadanos con la mayor eficacia y solvencia", ha asegurado Reina.

El concejal ha afirmado también que el Ayuntamiento va a contribuir a la creación de empleo público "siempre con la máxima transparencia, respetando el derecho de los ciudadanos a optar a una plaza pública y aplicando los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito".