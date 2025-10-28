Aprobados 11,7 millones para completar la reparación de daños de la dana en la red viaria provincial de Albacete

ALBACETE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Albacete ha aprobado en sesión extraordinaria este martes, por unanimidad de todos los grupos políticos, una modificación de créditos por importe de más de 11.730.000 euros para financiar la reparación de las carreteras provinciales afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) que asoló buena parte del país entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Esta acción coincide justo cuando este miércoles se cumplirá un año exacto de aquel episodio meteorológico que se saldó con seis víctimas mortales en el municipio albaceteño de Letur, además de graves daños materiales y un profundo impacto emocional en la provincia, así como en el municipio conquense de Mira y en toda la Comunidad Valenciana, donde el temporal dejó más de doscientas víctimas.

Pero, además, la aprobación ha tenido lugar el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publica la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial que aprueba definitivamente las ayudas del Gobierno de España destinadas a reparar los daños de la dana, ha informado la Diputación en un comunicado.

En el caso de la provincia de Albacete, esa resolución recoge 23 actuaciones de la Diputación Provincial, por un importe total de 24,3 millones de euros, de los cuales el Estado cofinanciará el 50 por ciento.

El vicepresidente económico y responsable de Obras y Carreteras, Fran Valera, ha sido el encargado de exponer el expediente y contextualizar la relevancia de esta aprobación, recordando, en primer lugar, "a las víctimas de aquella tragedia que marcó a nuestra provincia y a todo el país, especialmente a los vecinos y vecinas de Letur", antes de destacar que el acuerdo aprobado "permite dar una respuesta rápida, eficaz y responsable a los municipios más afectados por los daños, cumpliendo con el plazo legal de tres meses para adjudicar las obras".

"El Boletín Oficial del Estado da hoy cuenta de una de las resoluciones más importantes de los últimos años en materia de cooperación local, con la que el Gobierno de España permite a las diputaciones y ayuntamientos paliar, al menos en lo material, los efectos de fenómenos tan devastadores como el que sufrimos hace justo un año", ha señalado Valera.

El vicepresidente ha explicado que el crédito aprobado se destina a una aplicación presupuestaria que permitirá ejecutar obras en más de 180 kilómetros de carreteras provinciales, principalmente en las sierras del Segura y de Alcaraz, donde se concentraron los mayores daños.

"Hablamos de una inversión global que supera los 24 millones de euros, de los que más de 11,7 millones corresponden a fondos propios de la Diputación. Es una de las mayores operaciones de inversión en la red viaria provincial en décadas", ha añadido.

Además, el dirigente ha explicado que la diferencia entre los 12,18 millones de euros totales de aportación provincial y los 11,73 millones aprobados hoy se debe a que una de las actuaciones incluidas en la resolución estatal ya se encuentra en ejecución, concretamente la carretera AB-4006, que une Liétor con El Ginete (pedanía de Elche de la Sierra).

"La urgencia mandaba y entendimos que, más allá de la confirmación de la subvención, debíamos comenzar los trabajos para garantizar la seguridad vial y la conexión entre los municipios afectados". De este modo, la Diputación se ha adelantado al proceso de resolución estatal, asumiendo temporalmente el coste de la obra con recursos propios para no demorar una actuación prioritaria en la red provincial.

INVERSIÓN HISTÓRICA

El vicepresidente ha subrayado que, con las actuaciones aprobadas y habilitadas de crédito hoy, "la Diputación alcanzará una cifra histórica de inversión en carreteras", que desde 2019 suma más de 58 millones de euros, un volumen que contrasta con los apenas 700.000 u 800.000 euros anuales que se destinaban a principios de la pasada década.

Antes de levantar la sesión, el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha dedicado también unas palabras muy sinceras de recuerdo en el aniversario de esa dana.

"Hace un año de aquella fatídica desgracia que azotó al levante español y, especialmente, a nuestros paisanos y paisanas de Letur. Quiero, en nombre de toda la Corporación, reiterar nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas, y nuestro reconocimiento a los servicios de emergencia y a los trabajadores y trabajadoras públicos, especialmente de esta Diputación, que actuaron con profesionalidad y entrega desde el primer momento", ha resaltado.

En este contexto, ha mencionado que el acuerdo unánime del pleno "es también una forma de honrar la memoria de quienes sufrieron, trabajando por una provincia más segura y mejor preparada ante los fenómenos climáticos extremos".