Aránzazu Pérez, nueva directora general de Turismo de C-LM en sustitución de Ana Isabel Fernández Samper

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha designado a Aránzazu Pérez Gil como nueva directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de la Consejería de Economía Empresas y Empleo. Sustituye en el puesto a Ana Isabel Fernández Samper, que ha permanecido una década al frente de la dirección, habiendo sido nombrada durante el primer mandato de Emiliano García-Page en 2015.

Así lo establecen sendos decretos publicados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este miércoles, recogidos por Europa Press, en los que se indica que la sustitución se realiza a propuesta de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de este martes, 14 de octubre.

Aránzazu Pérez ha sido hasta ahora diputada provincial de Turismo en la Diputación de Guadalajara, y concejala de Turismo en Sigüenza.