Armallones reunirá en mayo a los amantes de la montaña en su III Circular en el Parque Natural del Alto Tajo

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GUADALAJARA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Armallones se prepara para acoger uno de los eventos deportivos más esperados de la primavera, la III Circular de Armallones, que tendrá lugar el sábado, 16 de mayo, en un entorno natural incomparable, dentro del Parque Natural del Alto Tajo.

La jornada contará con dos modalidades pensadas para todos los públicos, con una carrera de montaña dirigida a los corredores más exigentes, así como una marcha de senderismo, ideal para quienes prefieren disfrutar del paisaje a un ritmo más pausado.

Ambos recorridos permitirán a los participantes descubrir algunos de los parajes más espectaculares de la zona, caracterizados por su gran valor ecológico y paisajístico.

Como gran aliciente, la prueba de carrera será puntuable para el circuito de carreras de montaña de la Diputación de Guadalajara, lo que la convierte en una cita clave dentro del calendario provincial y que atraerá a numerosos deportistas, tal y como informa la asociación en nota de prensa.

La organización ha preparado además "importantes" premios para los ganadores de todas las categorías, así como obsequios para todos los participantes inscritos, reforzando así el carácter festivo y participativo del evento.

Desde la organización, se ha invitado tanto a corredores como a senderistas y público en general a formar parte de esta jornada "única", que combina deporte, naturaleza y convivencia en uno de los enclaves más bellos de la provincia.

Esta cita, imprescindible para los amantes de la montaña, está organizada por la Asociación Cultural 'Las Fuentecillas', con la colaboración del Ayuntamiento de Armallones.