Arquitectos del Estado ayudarán a familias de Letur a realizar la evaluación de sus casas necesaria para pedir ayudas

ALBACETE 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Arquitectos del Estado ayudarán a las familias de Letur (Albacete) a realizar una evaluación técnica de las viviendas que resultaron dañadas por la DANA del pasado 29 de octubre, un documento que es necesario para poder solicitar las ayudas del Gobierno central.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en declaraciones a los medios con motivo de la reunión de la Mesa de Coordinación del Plan de Recuperación que se ha celebrado este lunes en Letur tras los graves daños causados por la DANA.

Ha sido en este contexto, donde Hernando ha informado de que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Política Territorial --que también va a rubricar el Ayuntamiento de Letur-- para que arquitectos del Estado puedan ayudar a las familias las valoraciones técnicas que tienen que plantear de cara a la solicitud de ayudas al Estado.

De otro lado, ha adelantado que se va a hacer un encargo de una obra urgentísima para poder acondicionar toda la zona que se ha visto afectada en Letur por la DANA para que pueda seguir llegando la máquina pesada que tiene que ir adentrándose dentro del casco histórico.

"Va a ser una obra provisional en la medida en la que imagínense que hacemos una obra bonita que luego se va a estropear con los camiones que tienen que pasar a arreglar estas viviendas. No sería lo más inteligente, hay que saber ser rápidos y eficaces a la vez".

Esta misma tarde se va a terminar de concretar qué calles en concreto tienen que verse beneficiadas de esta medida con el arquitecto municipal. "Nuestra idea es que antes del final de año poder tener ese encargo hecho para poder comenzar lo antes posible estas obras".

En paralelo, ha comentado, hay que ir pensando "en el Letur del futuro" y en un nuevo plan de ordenación municipal. "En todo este camino vamos a ayudar al Ayuntamiento para, junto con la Diputación y con el Gobierno de España, ir de la mano en ser parte de la solución".

GARCÍA-PAGE: "AQUÍ NO HA ZANCADILLAS"

De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha reiterado su agradecimiento a todas las administraciones, al tiempo que ha afirmado que "aquí se puede decir con claridad que las cuatro administraciones hemos trabajado desde el primer momento y hemos trabajado en coordinación", algo que "no debiera ser ni siquiera noticia".

Seguidamente, ha dicho que se está actuando "en todos los frentes" y con "una mentalidad muy planificada y muy organizada". "Sabemos que no va a ser ni todo rápido, ni todo quizás al ritmo que quisiéramos", pero "sí con una mentalidad de escalera".

"Nuestro objetivo de fondo será, como he dicho en más de una ocasión, que Letur quede como estaba y en muchos aspectos seguramente ya aprovechando que tenemos que hacer obras, mejorando su infraestructura".

A García-Page le gustaría que Letur, Mira y Villel de Mesa puedan terminar siendo a los efectos del panorama regional y nacional "un referente" a considerar en procesos de recuperación o de acometida de emergencias en todos los frentes y con rapidez y coordinación en el conjunto de España.

El presidente ha insistido en que "aquí no hay zancadillas, no hay codazos y no hay ni siquiera tampoco escondites para ninguna administración que busque escaquear el bulto".

Ha coincidido con el consejero de Fomento en que hay que aprovechar "estos tiempos", aunque sea de manera acelerada, para pensar en el Letur del futuro.

Preguntado sobre las actuaciones hidráulicas, García-Page ha manifestado que Confederación está en coordinación con el Gobierno regional, y, de hecho, ya están en trámites actuaciones en el cauce, e incluso en la restauración posterior de regadíos.

"La confederación, en la parte post de la tragedia, para entendernos, está en coordinación perfecta con el Gobierno de Castilla-La Mancha, y tengo que decir que, probablemente, en muy pocos días, ya se vean obras también para los efectos de la actuación en la parte de cauce en el tramo urbano".

"Aguas arriba tiene que haber un estudio todavía más detenido, porque se va a intentar evitar con el tiempo, con algún tipo de infraestructura de inversión, que todo el cauce que hasta ahora llegaba por vía normal, llegue como llegaba, de manera que se pueda desviar con antelación".

Esta es una medida inicial que se está viendo, "llevará más tiempo", pero "nos interesa muchísimo que se hagan infraestructuras arriba para que esto, en realidad, no vuelva a pasar". "Esta es, para mí, quizás, la perla de todo el proyecto, pero, evidentemente, depende de que la confederación haga los estudios pertinentes".

En la reunión de la Mesa de Coordinación del Plan de Recuperación han estado presentes también el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, quien ha reiterado el compromiso de la institución con la reconstrucción material, social y económica del municipio.

También han estado presentes el alcalde de Letur, Sergio Marín; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la titular de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; y el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos.