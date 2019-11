Comienza la semana de protestas por el bloqueo en el sector de las ambulancias en C-LM

Actualizado 04/11/2019 14:43:33 CET

Denuncian que la UTE que gestiona en Guadalajara, Ciudad Real y Albacete no quiere publicar el convenio si el finiquito de su contrato sigue adelante

ALBACETE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes han arrancado los distintos actos de protesta programados en toda la Comunidad Autónoma contra la situación de "bloqueo" en la que según los sindicatos convocantes está inmerso el sector del transporte sanitario de la región, después de que el Servicio de Salud autonómico anunciara de que iniciaba los trámites para finiquitar el contrato con la unión temporal de empresas que prestaba este servicio en las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real.

A lo largo de esta jornada se están desarrollando distintas concentraciones en varios hospitales de la región como paso previo a la huelga prevista para este jueves, precedente de una "gran manifestación" programada para el vienres.

En la concentración llevada a cabo en el Hospital General de Albacete, la secretaria general de la Federación de Servicios a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, Lola Cachero, ha asegurado que esta situación afecta a cerca de 260 trabajadores en la provincia de Albacete, y en la región a 1.600.

Asimismo, ha asegurado que lo que se pide en el convenio, el cual no se ha hecho público, no es mejorar la situación salarial sino "recuperar el recorte que sufrieron en 2014, casi un 16 por ciento" del salario.

Así lo ha anunciado ante los medios de comunicación acompañada por la secretaria provincial de la FSC de CCOO, Amelia Valero; por el delegado sindical de CCOO en SSG, Manuel Ortiz; la secretaria provincial de CCOO, Carmen Juste; y la secretaria de FSC UGT, María José Tomás.

Valero por su parte ha mostrado su apoyo a los trabajadores del servicio sanitario y ha recordado que en primavera ya se iniciaron los parones y concentraciones de los trabajadores para denunciar la "falta de convenio del sector" a lo que obtuvieron respuesta por parte del Sescam y de la patronal de que iban a darse soluciones pero finalmente no se han llevado a cabo.

Además, Valero ha resaltado que "las ambulancias llevan a personas que están enfermas" y que los pacientes necesitan "intimidad" por lo que las ambulancias son un transporte "sensible".

HUELGA Y MANIFESTACIÓN

Así, ha recordado que la huelga general tiene previsto comenzar el día 7 de noviembre y el día 8 se va a suceder una "gran manifestación" en Toledo con el objeto de visibilizar el problema de los trabajadores y de la ciudadanía.

Por su parte, Carmen Juste ha afirmado que la Junta ha "amenazado" con quitar del medio a la empresa y la empresa con que si no se cuenta con ella no tiene que publicar el convenio por lo que esta situación al final repercute que se lleven a cabo unos servicios con "malas condiciones".

Además ha asegurado que las ambulancias no han contado con material suficiente por lo que han transmitido esta situación a las inspecciones de trabajo en varias ocasiones ya que "esta situación repercute tanto a los trabajadores como a los pacientes".

Por otro lado, María José Tomás ha afirmado que los trabajadores van a "luchar por sus derechos" los cuales ha considerado que se les recortaron en 2013 y ha confirmado que la empresa no quiere hacer público el convenio para que no se lleve a cabo lo acordado, añadiendo que "no es posible que la administración adjudique contratos a unos precios más bajos de lo que cuesta el servicio".

Por último, Manuel Ortiz ha asegurado que es "consciente" de que la situación que los trabajadores tienen es "grave" y ha afirmado que van a luchar contra la administración y que Sescam no está haciendo nada por ellos y ha reconocido que la huelga la van a alargar "indefinido" hasta que la situación se solucione ya que considera que el convenio no puede estar "paralizado".

Durante la huelga los servicios mínimos que se van a mantener en la provincia de Albacete van a ser para servicios oncológicos. Además, aseguran los sindicalistas que desde Sescam les han confirmado que también tendrán que cubrir las altas en el servicio de urgencias, una situación con la que Ortiz no está conforme ya que considera que "si es un alta es porque la persona está bien y se puede ir a su casa" por lo que no cree que sea un servicio mínimo.