El arreglo de la TO-23 en el polígono industrial de Toledo afectará al tráfico desde este lunes

Arreglo de la TO-23 en el polígono industrial de Santa María de Benquerencia de Toledo. - MINISTERIO

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue avanzando en las obras de acondicionamiento e integración urbana de la carretera TO-23, en la provincia de Toledo. Por ello, desde el próximo lunes 1 de septiembre, a partir de las 8.00 horas, se producirán afectaciones al tráfico.

En concreto, según informa el Ministerio, se va a cortar el ramal de incorporación de la calzada derecha (sentido Ocaña), y del ramal de salida de la calzada izquierda (sentido Toledo), de la carretera TO-23 entre los km 2 y 3; hasta la finalización de las obras.

Además, para poder hacer la maniobra de colocación del tramo central de la pasarela metálica, puntualmente y en horario nocturno --a partir de las 18.00 horas-- se estrechará el carril derecho de la rotonda de la C/ Río Arlés sobre la TO-23, y se cortará el acceso al soterramiento de la TO-23.

Para dar paso a los vehículos, se habilitarán como itinerario alternativo la calzada derecha TO-23 (sentido Ocaña): desvío por calle Río Guadalmena; y la calzada izquierda TO-23 (sentido Toledo): desvío por calle Río Marches. Los vehículos que circulen por el tronco de la TO-23 lo podrán hacer con total normalidad.

Como itinerario alternativo del Corte 2 se mantiene el itinerario alternativo 1 con la salvedad de que no se podrá circular por el soterramiento de la TO-23

PRESUPUESTO

El presupuesto vigente de las obras es de 3,6 millones de euros (IVA incluido) y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Se trata de un proyecto que permitirá mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios más vulnerables como peatones y ciclistas, ya que separa a estos últimos de la carretera y permite a través de la nueva pasarela cruzar la carretera TO-23 a distinto nivel evitando los pasos peatonales existentes.