Asaja CLM rechaza la nueva normativa autonómica para gestionar el estiércol porcino y avisa de perjuicios para el sector

TOLEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Castilla-La Mancha ha presentado un documento de alegaciones a una decena de artículos del nuevo Decreto de Gestión de Estiércoles de Porcino que la Consejería de Desarrollo Sostenible tiene previsto aprobar en los próximos meses y que, si no se modifica, "va a tener una grave repercusión en las explotaciones porcinas de la región, así como en la economía de cientos de agricultores que dependen del porcino para que su actividad sea rentable".

La organización agraria considera que la redacción del nuevo Decreto se ha realizado desde un marco de "celeridad y presión social" ante la próxima finalización de la moratoria que limita la aprobación de nuevas granjas hasta el 31 de diciembre de 2024, informa la entidad en nota de prensa.

"Esa moratoria aplacó a los grupos sociales y políticos que están en contra de la ganadería intensiva y del sector porcino", recalcan, pero ahora se acaba la moratoria y "la Junta se ve obligada a, de forma apresurada, seguir contentando a estos grupos, aunque sea en perjuicio de los agricultores y ganaderos".

La moratoria sólo ha servido para complicar más la vida de los productores de porcino", han señalado desde ASAJA CLM. Documento de alegaciones Para la organización, la Junta no ha tenido en cuenta datos irrefutables basados en estudios técnicos que se están elaborando y que analizan la incidencia que el estiércol de porcino tiene sobre el terreno. "En estos momentos la UCLM, el ITAP de la Diputación de Albacete y el propio sector están llevando a cabo un minucioso estudio donde se analiza el comportamiento del purín como abono orgánico y está arrojando interesantes resultados que la Administración conoce y que parece no quiere tener en cuenta a la hora de legislar". Por ello, ha reclamado a la Junta seriedad y coherencia porque "no puede, por un lado, apoyar con financiación que

se realicen estudios científicos que están demostrando que el purín es una alternativa solvente a los abonos químicos y, por otro lado, prohibir su uso por ley". El documento de alegaciones al Decreto que ha presentado ASAJA CLM hace referencia a una decena de artículos entre los que destacan la ampliación de la intervención de los ayuntamientos en materia de aplicación de purines, algo que está totalmente injustificado ya que esta materia requiere de un riguroso desarrollo técnico al que las entidades locales no pueden llegar por la falta de medios y recursos. La aprobación del Decreto, tal y como está redactado, supondría un gravísimo perjuicio para el sector porcino y para los agricultores y ganaderos que sobreviven gracias a esta actividad, además de colocar al sector productor en una clara y grave situación de desventaja en comparación con otras regiones. "No hay que olvidar la importancia que ha adquirido en la economía de nuestra región, donde en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo de modernización y adaptación de las granjas para reducir al máximo las debilidades y los impactos negativos", ha subrayado la organización. En esta línea, hay que destacar el valor que el porcino tiene para la economía circular, ya que son los propios estiércoles que producen las granjas los que los agricultores utilizan como abono orgánico para sus cultivos, prescindiendo de abonos químicos y reduciendo de forma considerable los gastos de su explotación. Castilla-La Mancha, además, tiene en el sector porcino un aliado clave en la lucha contra la despoblación, ya que el 50 por ciento de las granjas se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes, generando empleo y riqueza donde más se necesita. "Con esta norma se obligará a jóvenes y explotaciones familiares al abandono de esta actividad". ASAJA CLM confía en que la Junta tenga en cuenta las alegaciones presentadas por la organización "y no se deje llevar por las presiones de grupos interesados que sólo persiguen el fin de la ganadería industrial, aunque para ello tengan que aportar datos falsos y sesgados que crean alarma social y rechazo hacia la actividad de agricultores y ganaderos". Por último, la organización ha pedido a la Administración que se acerque a la realidad del sector para que pueda conocer verdaderamente el manejo que realizan los agricultores y ganaderos en la valorización del purín como fertilizante en la actualidad.