Asaja destaca el aumento de costes y la crisis económica como eventos que han marcado 2022 para agricultores y ganaderos

TOLEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha señalado que la crisis económica y el "desmesurado aumento" de los costes de producción, entre otros factores, han marcado la agricultura y la ganadería de 2022 en la región.

Fresneda ha apuntado a la crisis económica y las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania como unos de los factores principales que han provocado una bajada de rentabilidad de las explotaciones de los agricultores y ganaderos en todos los sectores, según ha informado la organización agraria en nota de prensa.

En este sentido, ha explicado el trabajo que está haciendo la organización agraria con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). "Hemos creado una herramienta multifuncional de cálculo de costes de las explotaciones para los leñosos y en breve para el resto de cultivos de la región, de tal manera que cada productor conozca en cada momento sus cifras a la hora de firmar los contratos que regulan la ley de la Cadena Alimentaria". Una ley que, además, ya cuenta con un registro para los contratos alimentarios, pero que requiere de "más guardias para controlar el fraude, algo que se tiene que hacer desde la comunidad autónoma, como así pone en dicha ley".

Sobre la PAC, ha dicho que "no es verdad que vaya a llegar más presupuesto a la región, sino que habrá mayor presupuesto si los productores pueden cumplir con los requisitos de los ecorregímenes para beneficiarse de las ayudas". "La cuestión no es la propaganda de que llega más dinero, sino las prácticas que no sabremos si podremos cumplir", ha señalado.

Por eso, ha pedido al Gobierno regional crear una mesa de trabajo, que se constituya antes del 31 de marzo, para poder pactar propuestas de cara a la revisión intermedia de la PAC.

Fresneda, que ha estado acompañado por el vicepresidente primero de Asaja en la región Florencio Rodríguez; la vicepresidenta, Blanca Corroto; y las miembros del Comité Ejecutivo Regional, María Ángeles Rosado y Cruz González, también ha recordado la última reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, donde se acordó, a petición del propio presidente, preparar un decálogo con las principales soluciones para el sector dentro de las competencias regionales. "Queremos que se pongan soluciones a los problemas del sector sin atender a la propaganda", ha insistido.

AGUA

En relación al agua, y de cara al 2023, se ha referido a las jornadas celebradas en septiembre en Alcázar de San Juan, donde se alcanzó un compromiso para la reactivación del PEAG, 250 millones para la digitalización y compra de derechos y la constitución del Consorcio, "que se dijo estaría en diciembre y, a 27 de este mes, aún no está en marcha". "Empezamos el año con incumplimientos", ha criticado.

Sobre el Tajo, ha señalado que "se ha conseguido mitigar el agua que va al Levante, pero no se trata de enfrentar, sino de que se pongan condiciones para que el campo tenga agua para regar, aludiendo a que en este país ya se está comprendiendo que el agua, antes de llegar allí, pasa por aquí". "Valoramos el logro conseguido por el Gobierno en relación al trasvase Tajo-Segura, pero no detendremos nuestras actuaciones en materia hídrica", ha dicho, recordando también su rechazo a los planes hidrológicos de cuenca "por atentar contra el sistema productivo".

PDR

En otro orden de cosas, ha hablado del PDR de la región y ha pedido que se sigan consensuando con ellos todas las medidas, "porque hay muchas cosas que tratar, como el coste de la limpieza de montes para prevenir incendios que, cuando se hacía por los agricultores, suponía coste cero para la sociedad".

Hablando de los incendios, ha indicado otros temas como la quema de residuos vegetales, los daños por fauna silvestre, las plantas fotovoltaicas, la instalación de granjas de porcino y los planes de gestión de las zonas ZEPA, "asuntos importantes" que dependen de la Consejería de Desarrollo Sostenible y que, a finales de enero, serán tratados en una reunión con el consejero del ramo.

Por último, ha explicado la apuesta de la agricultura de carbono como fuente complementaria de ingresos para el agricultor, sobre la que trabajará también con la UCLM. La adopción de prácticas de mitigación de huellas ambientales se articulará y certificará en créditos ambientales, y estarán pendientes de esta cuestión para que los productores puedan obtener un ingreso adicional y poder acometer cada vez más prácticas beneficiosas contra el cambio climático.

BALANCE POR SECTORES

Mientras, el vicepresidente primero, Florencio Rodríguez, ha sido el encargado de exponer el análisis sectorial del año, que ha calificado de catastrófico. "Campañas cortas, producciones y rendimientos reducidos, costes de producción altos y una severa sequía definen los sectores agrarios y ganaderos en el 2022", ha señalado.

La campaña de herbáceos ha estado marcada por el calor, la falta de lluvia y los daños por la fauna silvestre. "Hemos tenido un año complicado por el conflicto de Rusia y Ucrania, que ha afectado al ritmo de las exportaciones y las importaciones y los mercados han mostrado una alta volatilidad".

"Los precios han ido al alza, incluso cifras récords en las referencias de las lonjas, pero fruto de las cortas producciones y las limitaciones de los mercados nacionales e internacionales, algo que, además, ha complicado a los ganaderos por la subida de los precios de los piensos", ha explicado.

Tampoco ha sido buen año para el girasol, que tuvo una mala nascencia y que ha sido un cultivo muy afectado por los costes y por los daños de fauna silvestre.

Año crítico también para el viñedo, sobre todo por la falta de rentabilidad de las explotaciones, por lo que ha exigido "trazabilidad en las entradas y salidas de vino para que no se resientan los mercados y no desestabilicen los precios de la uva y el vino". Las últimas estimaciones de producción apuntan a los 20 millones de hectolitros, aunque faltan por conocerse los datos oficiales. No obstante, "los viticultores ya sabemos que no hemos tenido una cosecha igual a la del pasado año", ha advertido.

En relación al sector vitivinícola, también se ha referido a la Ley de la Viña y el Vino y a la Interprofesional que "debería estar en marcha ya para que se eviten problemas la próxima campaña".

Sobre el olivar, Florencio Rodríguez, ha descrito la cosecha como corta, con entre 80.000 y 90.000 toneladas de aceite. Un sector que no se libra tampoco de los costes de producción y "que se ha resentido mucho en las cuentas de resultados de las explotaciones".

En hortícolas, ha valorado el trabajo de la Interprofesional del Melón y la Sandía, que ha sido capaz de planificar la campaña y ha reducido las siembras para ajustar la oferta a la demanda. También el ajo tiende a reducir la superficie sembrada y, sobre el espárrago, se ha referido a unos precios buenos pero a una campaña corta.

Rodríguez ha profundizado además en los sectores ganaderos, con la sequía, la falta de pastos y el aumento de costes como denominador común a todos ellos. "Las explotaciones ganaderas no son rentables por su tamaño, por sus infraestructuras, por su situación coyuntural".

Muchas explotaciones han disminuido la cabaña ganadera y se necesita ayuda de la administración, directa e indirectamente, con políticas que apoyen medidas para el problema de los piensos o los resultantes de la sanidad animal. "De lo contrario, la ganadería va a dejar de estar en nuestros pueblos", ha concluido.

Por último, la vicepresidenta, Blanca Corroto, ha vuelto a recordar que "las políticas medioambientalistas limitan mucho al sistema productivo, como los problemas que hay en esta región con la moratoria para la apertura de granjas de porcino o la condicionalidad reforzada y los purines", pidiendo "una solución real y rápida para todos esos ganaderos".