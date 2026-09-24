Asaja C-LM rechaza que las ayudas directas de agricultores y ganaderos se usen para financiar el desarrollo rural

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TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha rechazado que el desarrollo rural "se financie con las ayudas directas de los agricultores y ganaderos" y ha reclamado que la futura PAC "vuelva a centrarse en quienes producen".

Según ha informado la organización agraria en nota de prensa, los fondos destinados a quienes producen alimentos "son los que verdaderamente generan empleo y mantienen la actividad económica en los pueblos, fijan población y garantizan el futuro del medio rural".

En este contexto, Asaja Castilla-La Mancha reclama que la futura PAC mantenga dos pilares diferenciados, con una financiación suficiente para cada uno y rechaza que los recursos destinados a los pagos directos "puedan utilizarse para financiar políticas ajenas a su finalidad agraria".

La organización considera que el dinero de la PAC "debe permanecer vinculado a la actividad productiva y llegar de forma directa a quienes mantienen las explotaciones". Según la organización, el primer pilar, que es el que tradicionalmente ha canalizado las ayudas destinadas a agricultores y ganaderos por ser titulares y responsables de una explotación agraria o ganadera y que comprende la ayuda básica a la renta, las ayudas asociadas y los pagos complementarios para jóvenes, es "intocable". De esta manera, rechaza que de esos fondos se detraiga un solo euro "ni para las intervenciones de desarrollo rural ni para sus políticas".

Por otra parte, la organización agraria considera que la mejor forma de luchar contra la despoblación es mantener la actividad económica en los municipios rurales. "Si no hay actividad económica en los pueblos, el pueblo termina muriendo", ha señalado el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda.

Además, la organización critica que, a tres meses de que finalice el plazo previsto para alcanzar un acuerdo político sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural "no haya promovido un proceso de diálogo y consenso con los representantes del sector que permita articular una posición sólida para defender los intereses de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha".

Por último, la organización agraria recuerda que mantiene convocada una concentración el próximo 6 de octubre en Toledo, dentro del proceso de movilizaciones del sector a nivel nacional, para reclamar, entre otras cuestiones, "una política agraria con recursos suficientes y que sitúe al agricultor y al ganadero en el centro de las decisiones".