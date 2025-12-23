Asaja pide reunirse con Junta con el objetivo de que el dinero que llegue al agricultor "esté justificado y garantizado"

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda. - ASAJA

TOLEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha pedido reunirse con el Gobierno regional para que "cada dinero que llegue al agricultor esté "más que justificado y más que garantizado", al tiempo que ha pedido un cambio de modelo productivo.

"¿De qué le sirve a un joven que se incorpora con 100 hectáreas de secano los 30.000 euros que le pueden dar de la incorporación? Eso es repartir dinero y generar demasiados estómagos agradecidos que luego se volverán en contra. Aquí también tiene que cambiar el modelo", ha afirmado en rueda de prensa.

En este punto, ha hecho un llamamiento a las autoridades europeas, nacionales y regionales, tras manifestarse el pasado jueves en Bruselas, en defensa de la Política Agraria Común, una medida de presión que ha dado a Asaja un "chute de energía muy grande".

Sus reivindicaciones pasan por "mantener la reivindicación de la reciprocidad en los acuerdos comerciales de libre comercio, como es el caso de Mercosur; echar para atrás el marco financiero plurianual de la PAC y mientras tanto negociar medidas que tienen que llegar hasta llegar al año 2028".

"No sé cómo lo quieren. Por escrito, cortando carreteras, en las calles, reuniéndonos. Pero no nos creemos nada de ellos", ha afirmado el representante de Asaja respecto a la posición de las administraciones.

"UN ENEMIGO IMPORTANTE"

A su juicio, la Comisión europea es el "juguete" de Ursula Von der Leyen. "Si ese marco financiero plurianual no se retira y se vuelve a negociar, nos encontramos con un enemigo importante para el modelo productivo de Europa, que es la Comisión, la presidenta de la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y todas las autoridades en España que dicen 'sí'", ha aseverado.

Al Gobierno regional le ha reprochado que no "anime" a hacer movilizaciones si no es "capaz de poner medidas para evitar que haya problemas en el modelo productivo", añadiendo que "se está gastando muchísimo dinero entre un pilar y otro pilar en algo que no tiene que ver nada con el modelo productivo", algo que Asaja no va a consentir.

Aunque ha afirmado que no es "una amenaza", ha advertido que Asaja se tiene que "defender", pidiendo a la Unión Europea que rectifique y al Gobierno central que "se siente a pensar en la agricultura y la ganadería", que lleva mucho tiempo sin hacerlo.

Sobre el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que no se centre solo en hacer declaraciones, sino "documentos que contrarresten el daño que puede estar haciendo la Comisión".

Al respecto de las propuestas, ha lamentado que no las ve desde ninguna de las instituciones políticas, motivo que ha esgrimido para demandar una reunión con los partidos políticos de la región, además de la ya mencionada con el Gobierno regional.