Aumentan a 660.000 las personas en riesgo de pobreza en C-LM, donde la pobreza severa crece un 1,7% el último año

El 16,2 % de la infancia menor de 18 años vive en pobreza severa, según alerta la Plataforma de Organizaciones de Infancia de C-LM

TOLEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta 660.000 personas, 10.000 más que en 2022, están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Castilla-La Mancha, región en la que también ha aumentado de forma "alarmante" la pobreza severa, aquella que engloba a las personas que sobreviven con un máximo de 611 euros mensuales por unidad de consumo, pasando del 8,7 al 10,4%.

Este indicador sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera región más afectada de España, solo por detrás de Andalucía y Comunidad Valenciana, tal y como han alertado este jueves la presidenta regional de EAPN, Mar González; el gerente, Raúl del Viso; y la técnica Irene Sergio, que han dado cuenta del XIV informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030'.

Según ha detallado Sergio, en 2023 la tasa de pobreza y/o exclusión social (AROPE) de Castilla-La Mancha es del 31,7%, lo que supone un ligero incremento de 0,1 puntos con respecto al año anterior.

No obstante, la región, que se mantiene entre las cuatro comunidades con mayor riesgo de pobreza, junto a Extremadura, Canarias y Andalucía, presenta 120.000 personas más en riesgo de pobreza que lo que contempla la Agenda 2030.

Por género, la tasa del indicador compuesto AROPE masculina subió un punto, alcanzando el 30,8%, el nivel más alto en cinco años, mientras que la tasa femenina disminuyó 0,6 puntos hasta el 32,7%. Ambos cambios reducen la distancia de las tasas AROPE de hombres y de mujeres a 1,9 puntos.

En cuanto a la edad, la responsable del área de investigación de EAPN ha alertado de que la población infantil es la más afectada, con un 37,1% en riesgo de pobreza y/o exclusión social, aunque mejora 1,8 puntos respecto al año pasado.

Y es que, según ha cuestionado, la pobreza afecta a uno de cada tres niños en Castilla-La Mancha, de tal modo que el pasado año el 35,1% de las personas que viven en hogares con menores está en pobreza y/o exclusión social, es decir, 7,2 puntos porcentuales más que entre el resto de la población (27,9%).

De igual modo, en los mayores de 65 años y el grupo de 18 a 64 años, se observaron ligeros aumentos de 0,3 y 0,6 puntos, respectivamente.

Este informe, presentado en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este jueves, también desvela que en 2023 más de un tercio de las pensiones que se repartieron en Castilla-La Mancha (134.324 pensiones, el 34,4% del total) tenía un importe que no superaba el umbral de pobreza, es decir, inferior a los 785 euros mensuales en 14 pagas, mientras que para el 10,3% del total, el importe de su pensión es inferior al umbral de pobreza severa (renta inferior a 523 euros en 2023), y la cifra alcanza al 15,5% en el caso de las prestaciones por viudedad.

LA POBREZA DIFERENCIA A ZONAS RURALES DE URBANAS

En términos territoriales, persiste la diferencia de AROPE entre zonas rurales y urbanas, con un 36,8% en áreas rurales y un 29,1% en las urbanas, con ligeros aumentos en ambas.

Respecto a Privación Material Social Severa, Irene Sergio ha alertado de que en Castilla-La Mancha alcanza al 8,5% de la población, un 0,8 puntos menos que el año anterior, mientras este indicador ha empeorado a nivel nacional.

Entre los ítems más destacados de este epígrafe ha reparado en el aumento del 19,8% al 21,4% de las personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses de invierno; en el incremento del 36,7% al 37,4% de las personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y en la subida del 12,8% al 14% del número de personas que no puede participar regularmente en actividades de ocio.

Por contra, ha destacado la disminución del 14,5% al 13,1% del porcentaje de personas que cuenta con retrasos en pago de gastos relacionados con la vivienda principal, y el descenso del 7,2% al 5,1% del porcentaje de personas que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

EL 51,8% DE LA POBLACIÓN TIENE DIFICULTADES PARA LLEGAR A FIN DE MES

Dicho esto, la responsable del área de Investigación de EAPN ha advertido de que más de la mitad de la población (51,8%) experimenta dificultades para llegar a fin de mes, indicador que aumenta 1,9 puntos respecto al año anterior, lo que supone el tercer año seguido en Castilla-La Mancha.

Respecto al indicador que cuantifica a las personas que viven en hogares en los cuales se trabaja menos del 20% de su potencial total de empleo, desde esta entidad han reparado en que el 6,8% de la población menor de 65 años residente en Castilla-La Mancha vive en hogares con baja intensidad de empleo, lo que supone más de 114.000 personas.

Tras apuntar que la renta media en Castilla-La Mancha ha crecido en 875 euros y se sitúa en 11.913 euros por persona, siendo la cuarta más baja de todas las regiones, sólo por encima de Extremadura, Murcia y Andalucía, Irene Sergio ha añadido que el gasto en vivienda sigue siendo un factor de vulnerabilidad. De media, los hogares destinan un 17,2% de sus ingresos a la vivienda, pero entre la población pobre este porcentaje asciende a 30,6%.

Por su parte, el gerente de EAPN Castilla-La Mancha, Raúl del Viso, ha aseverado que si no hubiera transferencias del Estado en Castilla-La Mancha, en 2023 la situación de pobreza se ampliaría a más de dos de cada cinco personas, llegando al 46,9% de la población.

De ahí que además de reclamar una mejora salarial que permita amortiguar el incremento de los precios --en Castilla-La Mancha ha superado el 29%, lo que sin duda ha provocado el aumento de la pobreza en la región--, Del Viso ha reclamado la puesta en marcha de otras medidas que complementen el Ingreso Mínimo Vital, que tiene "carencias y plazos muy largos para acceder al mismo".

Por último, la presidenta regional de EAPN ha incidido en la necesidad de impulsar la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha, que ha de ver la luz en 2025.

PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE INFANCIA

En este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La Mancha ha advertido de que el 16,2% de la infancia menor de 18 años en Castilla-La Mancha vive en pobreza severa, una tasa que se ha incrementado 3,2 puntos durante el 2023.

"Esto supone 58.000 niñas, niños y adolescentes en Castilla-La Mancha, 12.000 más que en el 2022", según se desprende del Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con enfoque de infancia en Castilla-La Mancha', elaborado por dicha plataforma.

Tras advertir que hay más de 116.000 niños, niñas y adolescentes castellanomanchegos que viven en pobreza monetaria, aseguran que en carencia material severa entre la población infantil, Castilla-La Mancha es la región que más ha disminuido sus datos en 2023, en más de 3 puntos.

En cuanto a la renta media por unidad de consumo, apuntan que es de 17.634 euros, lo que supone 3.042 euro menos que la media nacional (20.676 euros).

Por ello, desde la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La Mancha proponen mejorar la coordinación entre las administraciones públicas para implementar mejoras en la Renta Garantizada de Ciudadanía para que alcance al mayor número de familias vulnerables, así como desarrollar protocolos transversales, que impliquen a los Servicios Sociales, al entorno educativo o sanitario, que contribuyan a identificar a los niños y niñas en situación de pobreza y/o exclusión social.

"Es urgente que seamos más ambiciosos en la prevención de la pobreza infantil", concluyen.