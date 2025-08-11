Aumentan los medios de extinción en el incendio de Navalmoralejo que incorpora efectivos de Extremadura

Declarado un incendio en Navalmoralejo (Toledo) que alcanza el nivel 2 por proximidad de humo a la población - PLAN INFOCAM

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los medios de extinción destinados al incendio en el término municipal de Navalmoralejo (Toledo) han aumentado tras su declaración en la tarde de este lunes y efectivos de Extremadura se han desplazado al lugar.

El incendio ha sido detectado por una llamada particular a las 16.34 horas y, según apuntan fuentes del Infocam a Europa Press, se ha recomendado a la población de Navalmoralejo un alejamiento preventivo de las llamas, por lo que los ciudadanos se están yendo hacia la piscina municipal. Además se ha cortado la TO-1197 desde el punto kilométrico 1,700.

El fuego está siendo atacado por 17 medios --siete aéreos y siete terrestres-- y un total de 68 personas.