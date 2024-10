El autor del cómic infantil 'Superpatata' enseña a dibujar uno de sus personajes más icónicos en Toledo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, junto con la librería 'Madriguera de Papel', ubicada en el barrio de Valparaíso (Toledo), han realizado un taller práctico con Artur Laperla, quien es el autor de uno de los cómics infantiles de mayor éxito en España, como es 'Superpatata'. Unas aventuras de este particular superhéroe que tendrán un nuevo libro, tal y como ha avanzado el propio autor durante su atención a los medios de comunicación. Será el libro decimocuarto de esta saga infantil que se creaba en 2011 y que cuenta con miles de libros vendidos desde entonces.

Además, este escritor barcelonés trabaja ya en poder llevar esta saga infantil a la pequeña pantalla. Para ello, ha explicado que está en conversaciones con diferentes productoras para poderlo hacer realidad. Todo ello, porque estas aventuras han iniciado a miles de niños y niñas en la lectura. Una lectura muy visual y trabajada y que busca entretener a los más pequeños de la casa, según ha informado el festival en nota de prensa.

En este caso, Laperla ha mostrado al público infantil como se dibuja a Superpatata, apoyado de una pizarra. Posteriormente, con unas patatas, ha dado forma a este icónico personaje de los cómics para los más pequeños. Una clase práctica "muy sencilla para que lo puedan dibujar en sus casas".

Por su parte, ha asegurado que "no te sabría decir el motivo del éxito de Superpatata porque he intentado clonar y nunca lo he conseguido". Un personaje que cuenta ya con 13 años de vida, desde la publicación del primer libro allá por noviembre de 2011. De hecho, algunos de los libros de esta saga, en la actualidad, se encuentran agotados en la propia página web de la editorial.

También, el director del Festival CiBRA, Gabriel Castaño, ha incidido en la importancia de hacer cantera con este tipo de actividades. Una cantera que se interese por la literatura y el séptimo arte, a través, también, de la realización de los encuentros de cine 'Reyes Abades' y del MiniCiBRA. Este último evento posibilita llevar al cine a unos 10.000 menores, desde los cursos de infantil hasta los de Educación Secundaria. Una actividad que se realiza gracias al apoyo de la Diputación de Toledo.

Precisamente, esta actividad se realiza en el marco de CiBRA en esa fusión entre cine y literatura, que hace que este Festival sea único en España. Un Festival que se va a prolongar hasta el próximo sábado 9 de noviembre y que, en el horizonte, cuenta con diversas presentaciones literarias de autores reconocidos a nivel nacional e internacional, como es el caso de Luis Landero y de Leonardo Padura.