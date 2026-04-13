Una avería en la climatización de la piscina Silvia Lara de Cuenca obliga a reubicar las clases de escuelas municipales

Piscina Silvia Lara. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia ha dejado este lunes sin climatización a la piscina Silvia Lara del pabellón polideportivo Luis Ocaña de Cuenca, según la información facilitada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.

La Concejalía explica que, durante la mañana, han estado trabajando los técnicos de la empresa local responsable del mantenimiento sin lograr encontrar la avería, por lo que han dado aviso a la empresa instaladora para que vengan a revisar y arreglar dicha climatizadora.

Por el momento se han reubicado las clases de las Escuelas Municipales a la piscina Luis Ocaña y, en el día de hoy, no podrá haber baño libre ni entrenamiento de los clubes.

Desde el Ayuntamiento informan de que se están intentando cuadrar los espacios para poder incluir horas de baño libre a partir de este martes.