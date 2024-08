Ayuntamiento Albacete aplicará por primera vez en su historia el voto ponderado en las comisiones informativas

ALBACETE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento ha acordado la nueva composición de las comisiones informativas y organismos autónomos municipales. De este modo se ha aprobado que, por primera vez en la historia del Consistorio, se aplique el voto ponderado en los órganos municipales donde participan los concejales del Consistorio albaceteño.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha subrayado que "el voto ponderado es el fiel reflejo de la composición que las urnas han otorgado en el Ayuntamiento, porque el voto de cada concejal traslada el número de concejales que tiene su grupo".

De esta manera, las votaciones en comisiones informativas, consejos y juntas rectoras de organismos autónomos, reflejarán la representación real de cada uno de los concejales que participen en esos órganos.

Con la aplicación del voto ponderado se reflejará la proporcionalidad de la composición del pleno municipal dando respuesta así a la situación creada con el paso al grupo de 'No adscritos' de tres concejales que fueron elegidos en la lista de Vox y que se incorporarán a las comisiones ajustándose a la normativa vigente, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

De su lado, el Grupo Municipal Socialista se ha abstenido en la aplicación del voto ponderado, puesto que, a pesar de que era un objetivo del PSOE para garantizar la proporcionalidad en los órganos representativos de acuerdo con el resultado electoral, "tal y como lo presenta el PP, carece de los informes necesarios que avalen su conformidad con la normativa vigente".

Asimismo, ha señalado que no se han abordado las modificaciones o adaptaciones del Reglamento Orgánico Municipal que podrían ser necesarias, como en el caso de los estatutos de los organismos autónomos o de la regulación de los plenos telemáticos. La misma posición se ha mantenido por parte del Grupo Municipal Socialista en la designación de representantes en las comisiones informativas y organismos autónomos por la falta de informes jurídicos correspondientes.

CRÍTICAS DEL PSOE

Por otro lado, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Amparo Torres, durante su intervención en el primer punto de la sesión plenaria, se ha pronunciado sobre la dación de cuentas de la resolución de Vox de cesar a tres concejales de su Grupo Municipal, que ahora pasan a la condición de no adscritos.

Torres ha reiterado sus argumentos del Pleno ordinario de julio, respaldados por informes del secretario general y del Servicio Jurídico, sobre cómo debió gestionarse la expulsión de los tres concejales de Vox, según el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y la Ley de Bases de Régimen Local.

Según informa el PSOE en un comunicado, estos informes confirman que los concejales expulsados debían pasar a ser no adscritos tras recibir la notificación de Vox el 17 de julio, y que el alcalde tenía la obligación de incluir esta resolución en el orden del día de la primera sesión plenaria, la del 25 de julio, lo que no se cumplió, ya que los asuntos abordados hoy fueron retirados del orden del día por Manuel Serrano.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha acusado al alcalde de no actuar con transparencia ni diligencia, y de no cumplir con las obligaciones establecidas en el ROM, destacando que Manuel Serrano ha convocado esta sesión extraordinaria por razones revanchistas, "lo que debilita la convivencia y la democracia".

"El alcalde, Manuel Serrano, ha consumado hoy, en el Pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Albacete, su estrategia para asegurarse una mayoría que no le otorgaron las urnas en las Elecciones de 2023, gracias a los tres concejales tránsfugas expulsados de Vox por no cumplir con la disciplina de voto marcada por su partido en el debate de los Presupuestos Municipales de 2024", ha aseverado.

PP DEFIENDE A EQUIPO DE GOBIERNO

Tal y como ha informado el PP en un comunicado, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Rosa González de la Aleja, ha defendido la actuación del equipo de gobierno ante el paso al grupo de "no adscritos" de tres concejales de la lista de Vox.

La edil ha comenzado su intervención incidiendo en que "la creación de un grupo de no adscritos es una situación compleja, y desde luego no es agradable, ni a nivel político ni personal, no es deseable para nadie", y ha recordado a la portavoz socialista Amparo Torres que "no somos los primeros que vivimos esta situación en el Ayuntamiento, que ya ha ocurrido en otras corporaciones".

"Pero lo que no vamos a hacer es lo que hizo el PSOE cuando gobernó en esta ciudad, y ni siquiera cesó a concejales tránsfugas que formaban parte de su equipo de gobierno. Y lo que tampoco vamos a hacer es quitarle el sueldo a uno de estos concejales para dárselo a un miembro del equipo de gobierno, como hizo el anterior alcalde socialista".

González de la Aleja ha señalado que "desde el primer momento" se ha garantizado los derechos de los concejales afectados, y por un principio de prudencia se ha preferido "esperar a que se resolviera un recurso que ellos plantearon ante los tribunales".

Ha acusado a la portavoz del PSOE de "convertirse en el principal defensor de un partido al que han acusado de retrógrado y machista, pero al que ahora pretenden aprovechar sólo para hacer daño al equipo de gobierno del PP", y también ha recordado que "se apoyaron en tránsfugas para obtener mayorías en este Ayuntamiento, y en el gobierno de España están apoyando a tránsfugas ideológicos que además van a romper la solidaridad entre comunidades en España".

La concejala ha afirmado que les preocupa el cumplimiento íntegro de la legalidad, como hacen también "al aplicar el voto ponderado en las comisiones informativas". "De esa forma se garantiza que el voto de los concejales presentes en estos órganos sea fiel reflejo de la composición de este Pleno resultante de las elecciones y por tanto de la voluntad ciudadana".

"Lo que ustedes no aceptan es que el equipo de Manuel Serrano ha ganado las elecciones, y por eso estamos gobernando en este Ayuntamiento y no tenemos que apoyarnos en concejales no adscritos ni en concejales expulsados", ha aseverado.