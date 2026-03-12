Ayuntamiento de Cuenca completará lo antes posible el nombramiento de Raúl del Pozo como Hijo Adoptivo

CUENCA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca completará lo antes posible, si diera tiempo en un pleno extraordinario este mes de marzo, el expediente para nombrar Hijo Adoptivo de la ciudad al periodista Raúl del Pozo, fallecido este martes a los 89 años de edad.

La propuesta para el nombramiento fue presentada por Vox en el pleno del Ayuntamiento en el que se produjo el apagón eléctrico nacional del 27 de octubre. A pesar del incidente, los grupos municipales aprobaron por unanimidad otorgar este título al escritor, que nació en Mariana y pasó su niñez y parte de su juventud en la capital conquense.

Falta aprobar este reconocimiento, como marca el reglamento, en un pleno extraordinario que podría celebrarse este mes de marzo, según ha confirmado el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, a preguntas de los medios de comunicación, mientras que la entrega del mismo, que será a título póstumo, tendrá lugar durante festividad de San Julián del año 2027 en la ceremonia dedicada a todos los ilustres que hayan recibido estos honores municipales durante el año, según ha precisado la portavoz municipal, Saray Portillo.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha rememorado sus últimos encuentros con Raúl del Pozo, uno en una boda en el Parador y otro en la presentación, en el Instituto Cervantes de Madrid, de los bros de Tinta Blanca.

"Fue un amante de Cuenca hasta decir basta y ha hecho gala de conquensismo allá donde ha estado", ha subrayado el primer edil, que ha recomendado el libro de viaje 'Cuenca, la primera Manhattan', que ha resultado ser el último que Raúl del Pozo publicó en vida".

"Veremos si se puede hacer algo más para homenajear a una persona que siempre ha llevado la ciudad como estandarte", ha apuntado Dolz sobre otras posibilidades, como dedicarle una calle.

GUERRA DE IRÁN

Por otro lado, a preguntas de los medios, Dolz ha mostrado su preocupación sobre los efectos que puede tener la guerra de Irán "desde el punto de vista humano", pero también por las que pueda tener "para la bolsa de la compra diaria" de los conquenses.

Además, ha advertido que también encarecerse el precio de las obras y ha puesto como ejemplo lo que pasó con la Invasión de Ucrania, que elevó tanto los costes de construcción que obligó a sacar a licitación la remodelación del barrio de la Paz hasta en cinco ocasiones y cada vez con un precio más elevado.