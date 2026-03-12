El Ayuntamiento de Cuenca invertirá 3,9 millones en actuaciones en Tiradores Altos y Bajos

Rueda de prensa del alcalde de Cuenca, Darío Dolz. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha anunciado una inversión de 3,9 millones de euros para acometer distintas actuaciones en los barrios de Tiradores Altos y Bajos.

El alcalde ha recordado que el convenio firmado con la Junta de Comunidades para la remodelación de Carretería, presupuestado en más de seis millones de euros, contenía una cláusula que establecía que, si el Ayuntamiento lograba fondos europeos para este proyecto, una parte del esta cuantía se podría destinar a otras obras de la ciudad.

De esta forma, al haber obtenido el Consistorio financiación para Carretería a través de los Fondos EDIL, se ha decidido derivar estos 3,9 a estos barrios de la ciudad.

Dolz ha explicado que han hecho un estudio económico para ver cuánto costaría una renovación integral de ambos Tiradores y esta cantidad supera a 17,4 millones.

El objetivo es que esta sea la primera de varias inversiones para mejorar esta zona de Cuenca.

Las reivindicaciones de estos barrios "se pierden en la historia", ha rememorado la presidenta de Tiradores Altos, Mercedes Fernández, en la rueda de prensa en la que se ha presentado este proyecto.

Su homóloga de los Bajos recuerda que el primer gran adoquinado de calles fue en 1995 y ahora espera que, al menos, esta inversión sirva para actuar en las más deterioradas.

Serán los técnicos quienes definan qué actuaciones son prioritarias.

El alcalde de Cuenca ha apuntado que, por su orografía y las características del suelo, las actuaciones en Los Tiradores suelen ser más caras que en otros barrios.

Sí que ha precisado que, en el caso de que haya que levantar calles completamente, se harán nuevas y que lo importante es que, ahora que se empieza a trabajar en Tiradores, "no dejarlo" y que este sea el inicio de esta renovación integral que precisa la zona.