Ayuntamiento de Talavera lamenta no tener "ninguna comunicación" del Ministerio ni de Junta sobre el Puente Viejo

Archivo - Geas de la Guardia Civil inician el estudio para comprobar el estado de las cimentaciones del Puente Viejo de Talavera - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno en Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha lamentado que el Ayuntamiento "no tenga ninguna comunicación ni colaboración por parte del Ministerio de Cultura ni de la Junta" con relación al proyecto de rehabilitación del Puente Viejo, a pesar del compromiso adquirido de que estuviera en el mes de enero de este 2026.

A preguntas de los medios, García-Barroso ha recordado que en Talavera se personó el ministro Ernest Urtasun "y todo eran maravillas, parabienes, ofrecimientos y promesas que como tristemente vemos con esta ciudad, pues son mentiras".

El portavoz ha explicado que el Ministerio no ha ofrecido información sobre en qué consistirá finalmente el proyecto "que ellos tienen intención de licitar, ni tampoco sabemos a cuánto ascendería la participación económica a aportar puesto que es un bien cultural cuya propiedad patrimonial corresponde al Ministerio de Cultura". Tampoco por parte de la Junta "ha habido ningún tipo de manifestación al respecto o colaboración".

No obstante ha dejado claro que desde el Ayuntamiento se continúa insistiendo para que faciliten el proyecto; "y seguimos instando a que se nos informe de cuándo se va a hacer efectivo", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El portavoz ha recordado que en varias ocasiones se han mandado cartas que desde el Ministerio han respondido alguna "con buenas contestaciones". A finales de enero "nos dijeron que se nos iba a dar traslado de la reunión que iba a tener el Ministerio con la empresa que estaba elaborando el proyecto y que nos facilitaría cuál era la idea de la rehabilitación o reconstrucción, pero finalmente no se nos ha dado ni siquiera información al respecto".

Esto sucedió el 17 de enero "y seguimos sin información sobre el proyecto", ha añadido.

En ese sentido ha reiterado que después de año y medio del derrumbe parcial del puente "no se ha puesto ni una piedra" y se ha preguntado tanto al Ministerio como a la Junta "¿por qué no han hecho nada?"

ROBO EN EL JAIME VERA

Por otra parte, el portavoz ha informado de que el Ayuntamiento ha denunciado ante la Policía Nacional el robo registrado en las dependencias municipales del centro Jaime Vera, donde se encuentran los servicios de Servicios Sociales, Sanidad y Consumo. Según se ha explicado, los hechos se produjeron ayer domingo sobre las 21.00 horas cuando se detectó que la puerta principal fue forzada para acceder al interior.

De momento, el objeto sustraído que se ha podido identificar es un televisor, aunque todavía se está realizando un inventario para comprobar si ha desaparecido algún otro equipo.

No obstante, ha dicho que "el mayor daño ocasionado ha sido que se han revuelto todas las dependencias, probablemente buscando objetos de más valor".

La Policía Nacional está realizando las correspondientes pesquisas y recogiendo posibles huellas que puedan ayudar a esclarecer los hechos. El Ayuntamiento, por su parte, está colaborando con la investigación y continúa con el inventario de las dependencias para determinar si se ha producido alguna otra sustracción.

BIOMETANO

Preguntado de nuevo por las licencias de biometano, Jesús García-Barroso ha reiterado que ya se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)" la suspensión cautelar de licencias de biometano acordada en el marco de la tramitación de la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM) y se abre así el periodo previsto para trabajar en la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM).

La publicación de esta suspensión supone que la tramitación queda paralizada durante un año "para consolidar y terminar con la aprobación definitiva de la modificación puntual del POM".

Además, se ha señalado que en estos momentos el Ayuntamiento está valorando cuál es el organismo técnicamente más adecuado para realizar los estudios o informes necesarios de cara a abordar la modificación puntual del POM.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Por otra parte, en Junta de Gobierno Local se ha aprobado la adjudicación del lote número 3 del contrato para el suministro y entrega de bancos y jardineras de mobiliario urbano en Talavera de la Reina. En concreto, contempla el suministro de 30 jardineras tipo maceta, modelo extra base, de 140 centímetros.

El presupuesto base de licitación de este lote, sin IVA, ascendía a 32.971 euros, mientras que el importe final de adjudicación, IVA incluido, es de 33.504,90 euros, a favor de la empresa Instalaciones y Mantenimientos Magar, S.L. En cuanto al lote número 2 ha sido declarado desierto.