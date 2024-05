Ayuntamiento de Toledo apuesta por "ir de la mano" de la Junta en la tramitación del PAU Benquerencia Sur

TOLEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo, Florentino Delgado, ha apostado por "ir de la mano" de la Junta en la tramitación del PAU Benquerencia Sur, que prevé la construcción de unas 5.000 viviendas en el Polígono de Toledo porque "es mejor actuar de forma coordinada y armónica, que no aislada y con posibles fricciones. La tramitación se aligera más si hay consenso", ha afirmado.

En respuesta a los medios, tras concluir la Comisión de Planeamiento Urbanístico, Delgado ha admitido que "el protagonismo" de la tramitación del PAU "siempre es del Ayuntamiento, pero la competencia concurrente significa que hay otras administraciones públicas que intervienen, sobre todo en el proceso de aprobación".

"La actuación que se pretende en esta zona sur del Polígono es, digamos, la más ambiciosa de Toledo por dimensión y por aspiración poblacional y esa cuestión entraría, curiosamente, en los aspectos más políticos y menos administrativos", ha matizado.

Respecto a asuntos que ha cuestionado la oposición en este PAU, Delgado ha señalado que "se está planteando en la misma comisión qué tipo de ciudad queremos y cuando pretendemos tramitar el desarrollo de Benquerencia Sur desde ese enfoque, se nos dice que no. Me parece que lo que tienen los grupos de la oposición son visiones: tienen un sueño por la noche, vienen a la comisión predispuestos a decir una cosa y la contraria. No tiene sentido", ha sentenciado.

En cuanto a la Unidad UA 100, en el barrio de Santa Bárbara, Delgado ha afirmado que "no encaja en una zona urbana consolidada que se siga pretendiendo por parte de IU, no sé si por llevar la contraria, que se reinstale una industria, ya que no hay infraestructuras, y, en segundo lugar, es una superficie mínima de 28.000 metros, porque los restantes 14.000 son de suelo rústico que se van a incorporar al desarrollo de la Unidad".

"No sé qué tipo de industria se podría plantear allí que no sobresature la rotonda y todas las vías, en las que estamos trabajando las distintas administraciones para aliviar el tráfico y mejorarlo con el tercer carril, un carril bici, mejorando el arbolado, etc. Probablemente, las de esa zona, serán las viviendas que mejor se vendan de Toledo", ha concluido.