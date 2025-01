El Ayuntamiento de Toledo pedirá al Ministerio que ilumine la A-42 a su paso por la ciudad para mejorar la seguridad

TOLEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este viernes, con los votos a favor del equipo de Gobierno --PP y Vox-- y en contra de la oposición --PSOE e IU-Podemos-- una moción para solicitar al Gobierno central la iluminación de la A-42 a su paso por la ciudad.

Una moción que ha sido propuesta por el PP en la sesión plenaria y que no ha recabado el voto a favor del PSOE ya que los 'populares' no han aceptado la transaccional ofrecida por los socialistas.

Por parte del PP, la concejala Loreto Molina ha pedido una iluminación adecuada en esta vía que ofrezca seguridad vial a los "miles" de usuarios que transitan por ella diariamente, alegando que la falta de iluminación "incrementa los riesgos de accidentes y supone una preocupación para los usuarios de la vía y los residentes en áreas cercanas". Por parte de Vox, Juan Marín ha secundado una moción que ve "justa y razonable".

Mientras, desde el PSOE, la edil Marta Medina se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con la moción, afirmando que es "indiscutible" que hay que mejorar la iluminación en la A-42 por una cuestión de seguridad, que es competencia del Ministerio, ha recordado.

Sin embargo, ha pedido también, a través de una transsacional, que el Ayuntamiento "asuma la responsabilidad" de dar respuesta a los puntos negros de la ciudad dentro del ámbito que le compete y que implemente nueva luminaria o sustitución de la actual en otras vías urbanas de la ciudad como la TO-20 o la TO-21. Toda vez que esta propuesta ha sido rechazada por el PP alegando que ya está trabajando en estas vías, el PSOE ha dado su voto negativo a la moción.

De su lado, el concejal de IU-Podemos, Txema Fernández, ha afeado que esta es "una moción más que viene a pleno que exige a otras administraciones" mientras, dentro de las propias competencias municipales, el "mal estado" de las farolas del Casco Histórico supone la pérdida de iluminación, los árboles tapan con sus ramas algunas farolas o los pasos de peatones en las inmediaciones de la estación del tren tienen "escasa iluminación".

También ha resultado aprobada la moción del PP para solicitar a la Junta la revisión del sistema de financiación de la prestación básica del servicio de ayuda a domicilio, que ha sido defendida por la edil 'popular' Marisol Illescas, quien ha pedido que el convenio anual se firme en una fecha que "permita presupuestariamente" una gestión ágil y que la financiación sea "adecuada y acorde" a las necesidades. Un punto de vista que ha sido refrendado por Vox, que ha aseverado que tiene que ser la Junta la que asuma los costes de este servicio.

Esta moción ha contado con el rechazo de PSOE, que ha acusado al PP de hacer "populismo barato"; y de IU-Podemos, que ha criticado que el PP no hace "ni una sola mención" a las trabajadoras y trae esta moción pensando en los beneficios empresariales de la empresa adjudicataria.

RECHAZADA LA MOCIÓN DEL PSOE SOBRE LA 'L'

En cambio, ha quedado rechazada una moción del PSOE sobre la construcción de viviendas en la zona de la antigua 'L', en la que la concejala socialista Laura Villacañas ha sostenido que Junta y Ayuntamiento "deben colaborar" y "usar todas las herramientas" para compensar el "déficit" entre la oferta y la demanda de vivienda en la ciudad, recordando que el Gobierno regional ya ha manifestado su idea de construir viviendas en el barrio del Polígono dentro de su Plan 10.000 Viviendas.

Algo que ha contado con el apoyo de Txema Fernández, de IU-Podemos, que ha asegurado que este barrio debería ser aquel en el que "la vivienda protegida, la vivienda que tiene subvención pública, no revierta jamás al mercado libre".

Por contra, por parte del PP, el portavoz, Juan José Alcalde, ha asegurado que la moción llega "muy tarde" porque les consta que la Junta "ya está trabajando para construir allí viviendas", mientras que el concejal de Vox y responsable municipal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, ha criticado que en el PSOE vienen a plantear una moción para una cuestión que es "exclusivamente de la Junta".

La otra moción socialista, relativa a los descuentos en el transporte, ha sido retirada, ya que el Gobierno central "ya ha garantizado" estos descuentos a través del nuevo decreto ómnibus acordado con Junts.

EXPOSICIÓN PERMANENTE EN EL MUSEO DE SANTA CRUZ

En cuanto a las mociones presentadas por Vox, ha quedado aprobada una relativa a la puesta en valor de una exposición permanente en el Museo de Santa Cruz. Para defender la propuesta, el concejal Daniel Morcillo ha lamentado que el Museo está "parcialmente desmantelado" y en una "crisis incomprensible" y no cuenta con una exposición permanente desde el año 2014 a pesar de contar con un "extraordinario fondo museístico".

Una propuesta respaldada por el PP, que cree que la ciudad "merece tener un museo que refleje el patrimonio histórico y artístico de la ciudad".

Por parte del PSOE, el edil Teo García ha cuestionado que en el equipo de Gobierno instan por una parte al Gobierno regional y nacional a poner en valor el Museo de Santa Cruz mientras el alcalde, Carlos Velázquez, anunció que en Abdón de Paz se establecería un museo local y provincial. Tampoco ha estado a favor IU-Podemos, que ha alegado que esta es "una propuesta que no quieren hacer realidad" porque para ello "hay que presupuestarla".

IU-PODEMOS PIDE VIVIENDA ASEQUIBLE

No ha tenido luz verde, sin embargo, una moción de IU-Podemos sobre vivienda en la que Txema Fernández ha solicitado establecer un precio máximo de alquiler de las próximas viviendas que se vayan a entregar por parte del Ayuntamiento, poniendo como ejemplo las del Corral de Don Diego u otras anunciadas en Santa Bárbara, de manera que ese alquiler no sobrepase el 30% de los ingresos máximos de la familia.

La proposición ha contado con el apoyo del PSOE, que ha criticado que el equipo de Gobierno lleva "dos años parado" en esta materia, pero no con el del PP, que ha recordado que esta propuesta está basada en "premisas que no son ciertas" y ha expuesto que Toledo no ha sido declarada como zona tensionada; ni el de Vox, que ha calificado la propuesta de "incompleta".

No ha sido tampoco validada otra propuesta de IU-Podemos en la que Fernández pedía impulsar el primer plan integral de salud mental de Toledo usando los recursos municipales, algo que considera que es "ponerse al frente" de quienes esperan que los políticos sean "parte de la solución, no responsables de sus problemas". Asimismo, ha concretado que en esta mesa sobre salud mental deberían participar colectivos vecinales, sanitarios y profesionales, asociaciones y grupos municipales, entre otros, y ha propuesto que esté integrada antes del 10 de octubre de este año.

El PSOE ha secundado esta moción remarcando que la salud mental debe ser "una prioridad transversal" en las políticas municipales y ha pedido también contar en esta mesa con las personas afectadas para que puedan "reivindicar sus derechos, compartir sus vivencias y ayudar a comprender cuáles son sus necesidades".

Por contra, en el PP, ha aseverado que están "comprometidos" con la salud mental pero ha insistido en que el Ayuntamiento no tiene competencias en esta materia. Desde Vox, Daniel Morcillo ha considerado que aunque la propuesta es "loable" puede incurrir en duplicidades y resultar un proceso "burocrático, lento y disperso" que no va a resolver de forma ágil estos problemas.

Finalmente, al margen de las mociones, en el pleno también se ha aprobado la candidatura de Toledo para renovar el título de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef, algo que ha sido rechazado por IU-Podemos, que se ha negado a votar "políticas estéticas" cuando la ciudad, alega, no cumple los requisitos para ser nombrada en esta categoría.