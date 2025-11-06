Ayuntamiento Toledo reconoce retraso de 2 meses en pago a La Casita de Chocolate pero dice que servicio está garantizado

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Toledo, Daniel Morcillo, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a los padres de los niños matriculados en las tres escuelas infantiles de Toledo, ante la alarma que han generado las "acusaciones" vertidas por el responsable de 'La casita de chocolate', empresa que gestiona la totalidad de los centros. "El servicio está garantizado", ha recalcado, aunque ha reconocido un "retraso de dos meses" en los pagos.

Así se ha pronunciado después de que la empresa Servicios Infantiles La Casita de Chocolate SL, que gestiona desde 2011 las tres escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento toledano, haya denunciado que el Consistorio les adeuda más de 400.000 euros, lo que según la empresa "ha generado una tensión crítica" en su tesorería impidiendo "abonar íntegramente las nóminas del mes de octubre".

Morcillo ha aclarado, que, al contrario de lo que dice el gerente de la citada empresa, "sí que existe un presupuesto aprobado en el Ayuntamiento en este 2025 para las escuelas infantiles: en concreto se contempla una partida de 565.000 euros para compensar parte del gasto derivado de estas escuelas infantiles". "Hay que tener en cuenta que la aportación municipal supone un tercio del total del gasto", ha especificado el concejal.

"En cuanto al retraso continuado en los pagos municipales, actualmente el retraso es de dos meses. Entendemos que lo ideal sería cobrar lo antes posible, pero el retraso no es excesivo, al menos en comparación con otros años", ha señalado Morcillo, quien, en referencia al "reequilibro económico" al que alude el responsable de 'La casita de chocolate', destaca que "es una discrepancia que existe entre los economistas municipales y la empresa que no se ha resuelto".

En este sentido, ha añadido que "este punto se está negociando y se está viendo hasta qué punto esa reclamación es ajustada a la realidad y al contrato y hasta que no exista un dictamen no podemos hacer nada al respecto".

Lo que resulta "evidente", en palabras del concejal de Educación, es que, según el contrato entre el Ayuntamiento y 'La casita de chocolate', "la empresa es la que debe hacer frente a la subida del Salario Mínimo Interprofesional a sus trabajadoras, como hacen otras muchas que tienen contratos con el Ayuntamiento".

"Legalmente no podemos asumir esas cantidades, que corresponde abonar a la empresa. Jurídicamente es imposible que abonemos esa subida porque no está contemplado en el contrato", ha insistido.

No obstante, ha incidido en que se mejorará la rapidez y la burocracia administrativa para agilizar los pagos, a la vez que ha hecho hincapié en trasladar a las familias "tranquilidad, porque el servicio está garantizado y se seguirá dando con la misma calidad que hasta ahora". A la vez, ha comunicado a las trabajadoras su "agradecimiento por la labor encomiable y vocacional que realizan".

Por último, Daniel Morcillo ha recordado que "el año pasado esta misma empresa anunció un preconcurso de acreedores, porque se suponía que la situación era insostenible, y con el tiempo se demostró que no, que el Ayuntamiento estaba haciendo frente a sus obligaciones y el servicio ha continuado hasta ahora". "Por eso insisto en transmitir tranquilidad ante las posibles alarmas creadas en las familias", ha concluido.