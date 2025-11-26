El Ayuntamiento de Villar de Olalla prepara una reclamación colectiva por los continuos cortes de luz en el pueblo

Villar de Olalla. - AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE OLALLA

CUENCA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villar de Olalla (Cuenca) prepara una reclamación colectiva junto a sus vecinos para exigir a la empresa responsable del fluido eléctrico de la localidad una solución a los continuos cortes de luz que sufren en el pueblo.

Según ha explicado este Ayuntamiento conquense a través de las redes sociales, han intentado, "sin éxito", mantener una comunicación fluida con la compañía, pero pese a su "insistencia", no han obtenido "ninguna respuesta efectiva". Ante esta situación, han decidido presentar una reclamación conjunta en nombre del Ayuntamiento y de todas las personas afectadas.

Para poder incluir cada caso, piden a cualquier vecino o vecina que esté teniendo o haya tenido recientemente cortes de luz --especialmente si se le está disparando el diferencial-- que se acerque al Ayuntamiento para facilitar los datos necesarios para formalizar esta reclamación colectiva: la información del titular y el Código Universal de Punto de Suministro.

Con esta medida, la localidad conquense quiere exigir formalmente que la empresa eléctrica actúe con la máxima urgencia para poner fin a esta situación.