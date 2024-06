Banco España achaca a exportaciones de servicios el alza de previsiones y alerta que PIB per cápita no sube tanto

ALBACETE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gobernadora en funciones del Banco de España, Margarita Delgado, ha considerado que el crecimiento de las exportaciones de servicios ha sido muy significativo en los últimos meses, siendo una de las razones de los datos del avance de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) en el primer trimestre, elevado al 0,8% por el Instituto Nacional de Estadística este martes.

Durante un desayuno informativo impulsado este miércoles por Globalcaja en Albacete, ha aplaudido el hecho de que España esté creciendo de una manera "más sostenida y más fuerte en el PIB total", si bien ha alertado de que no es un crecimiento paralelo al PIB per cápita "de cada uno de los españoles"; a lo que ha sumado que el consumo por cabeza "no se ha recuperado" a niveles anteriores a 2020.

Sobre las perspectivas económicas del país, ha desgranado un total de cinco elementos, comenzando por el crecimiento del PIB tras conocer este martes los datos definitivos con la "matización y corrección ligeramente al alza" hasta un repunte del 0,8%.

Admite que "ha sorprendido" esta subida, y si bien el consumo privado "seguía con cierta atonía", se ha visto cómo las inversiones han respondido "de una forma mejor a lo esperado".

Ha sumado a esto que la creación de empleo se ha mantenido "a buen ritmo", sobre todo en "empresas de mayor tamaño"; añadiendo los indicadores de confianza, que "han aumentado de manera continuada".

La mayoría de las empresas "están apuntando hacia un incremento de la facturación en el segundo trimestre de 2024", otro dato positivo; sin dejar de lado que la bajada de tipos de interés hacen que el mercado financiero "se estabilice o mejore".

En todo caso, ha tenido en cuenta que las inversiones no se recuperan a niveles prepandemia "a pesar de los fondos Next Generation", sobre todo "por la debilidad de los bienes de equipo", algo donde afecta "el factor incertidumbre".

SUBE LA ENERGÍA Y PERSISTE LA SUBYACENTE

La gobernadora en funciones ha analizado igualmente desde Albacete la inflación en España, y en su revisión atisba unos mayores precios de la energía y una inflación subyacente algo más persistente de lo contemplado en marzo, aspecto que también tiene "un impacto al alza sobre la inflación general en el resto del horizonte de proyección".

Así, la inflación subyacente se ha reducido desde el 3,2% en enero hasta el 2,7%en abril, y la mayor parte de esta reducción proviene de la ralentización de la inflación de los bienes industriales no energéticos, aunque a una tasa inferior a la previstaen las proyecciones de marzo.

Aunque los precios de la energía están contribuyendo a elevar las presiones inflacionistas en 2024, su aportación será prácticamente nula en 2025 e incluso negativa en 2026, una vez disipados los efectos base positivos y dadas las cotizaciones actuales en los mercados de

Se espera una desaceleración de los costes laborales unitarios, "en parte por una moderación de la remuneración por asalariado, pero también por una cierta mejora de la productividad".

Por otro lado, se espera una reducción en el grado de dinamismo de los márgenes empresariales, dado que estos podrían acomodar parte de los incrementos previstos en los costes laborales, tal y como ha desgranado la gobernadora.