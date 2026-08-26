Barato advierte de la "compleja situación" del sector agrario por incremento de costes de producción y bajos precios

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, en el Día del Viticultor en Tomelloso. - ASAJA

CIUDAD REAL 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha advertido de la "compleja situación" que atraviesa el sector agrario debido al incremento de los costes de producción, la burocracia y los bajos precios percibidos por los productores.

Durante la celebración del XL Día del Viticultor en Tomelloso, Barato ha reclamado "menos sanciones y más soluciones", una PAC con mayor presupuesto y un apoyo prioritario a los agricultores profesionales, además de defender la necesidad de agilizar los trámites administrativos y encontrar soluciones para garantizar la disponibilidad de agua.

También ha anunciado la próxima apertura de una nueva oficina de Asaja en Tomelloso y nuevas movilizaciones del sector en diferentes regiones, entre ellas Castilla-La Mancha, el 6 de octubre.

Tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa, el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha centrado su intervención en el respaldo del Ayuntamiento al sector agrario y su compromiso personal "total, absoluto e inquebrantable" con los agricultores y ganaderos de Tomelloso, subrayando que la agricultura "no es simplemente un sector económico más", sino "el motor indispensable, el corazón que bombea la vida, el empleo y la prosperidad" del municipio.

Navarro ha reivindicado durante su intervención políticas hídricas efectivas ante las necesidades de agua, alertando de las consecuencias socioeconómicas que podría tener una reducción de los recursos disponibles y la extinción de derechos de uso, y ha hecho referencia al trabajo que se está desarrollando para plantear una moratoria en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, ante el riesgo que, según ha señalado, supondría para miles de hectáreas y numerosos pozos de La Mancha.

El alcalde ha reivindicado también infraestructuras y certidumbre para el futuro del campo, además de reclamar soluciones ante problemas como la plaga de conejos, reclamando que la administración competente la declare formalmente y habilite ayudas económicas directas para compensar las pérdidas de los agricultores, o la excesiva burocracia que soporta el sector.

También ha puesto en valor la inversión municipal en caminos rurales, con más de 300 kilómetros arreglados en lo que va de legislatura y una inversión municipal superior a 250.000 euros para la reparación del Puente del Camino del Campo.

Navarro ha recordado que 2026 es el segundo año de vigencia del convenio de colaboración suscrito con Asaja Tomelloso y ha anunciado la voluntad municipal de renovarlo para seguir trabajando de forma conjunta en la defensa de los intereses, necesidades y reivindicaciones del sector.

AGUA, COMO GRAN RETO

Por su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha situado también el agua como uno de los grandes retos de la provincia y ha reclamando inversiones y soluciones que permitan garantizar la continuidad del sector agrario.

También se ha referido a la plaga de conejos y al fondo de medio millón de euros habilitado por la institución provincial para ayudar a los municipios afectados.

Por su parte, el presidente provincial y local de Asaja, Emilio Cepeda, ha alertado de los bajos precios de la uva y ha reclamado la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar, al menos, la cobertura de los costes de producción, además de insistir en que "sin agua no hay futuro" para agricultores, ganaderos y viticultores.