Beatriz Jiménez no encabezará la lista del PP al Congreso para centrarse en recuperar la Alcaldía de Cuenca

Archivo - La concejala del PP, Beatriz Jiménez. - LOLA PINEDA/EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Beatriz Jiménez, no encabezará la lista del PP al Congreso en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha comunicado la propia Jiménez, desde su cuenta en la red social X, en un mensaje en el que explica que ha comunicado al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, su decisión de no encabezar la candidatura al Congreso.

"Mi único objetivo es recuperar la Alcaldía de Cuenca con el PP y convertirme en la primera mujer al frente de nuestra ciudad. ¡A por todas!", ha expresado la también diputada nacional, según recoge Europa Press.