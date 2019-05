Bellido afirma que el PSOE está "a punto" de obtener el tercer diputado en Guadalajara, según sondeos internos

Publicado 24/05/2019 14:25:08 CET

GUADALAJARA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE a las Cortes de Castilla-La Mancha por Guadalajara, Pablo Bellido, ha informado de que según los sondeos internos del partido los socialistas están "a un punto" de obtener el tercer diputado regional en la provincia de Guadalajara, mientras que Podemos está "a más de cuatro puntos" de llegar a su primer diputado.

Lo ha desvelado al ofrecer un balance del desarrollo de la campaña electoral del PSOE. "Hemos pedido el voto útil con respeto a otras candidaturas, en las que tengo buenos amigos, aunque en algún momento alguien haya podido malinterpretarlo", ha indicado.

"Tenemos respeto y consideración por otros partidos y pensamos que son valiosos para aportar ideas, pero lo cierto es que si queremos que Castilla-La Mancha tenga un Gobierno progresista, que termine el hospital, haga planes de empleo, eche una mano a la gente que lo está pasando mal, garantice las becas de comedor, mejore nuestra provincia y ayude a Alberto Rojo a que la ciudad de Guadalajara tenga un impulso, hay que concentrar el voto en Emiliano García-Page y en el PSOE", ha argumentado.

El también líder provincial del PSOE ha subrayado que los socialistas han hecho una campaña "limpia y propositiva" hablando de Guadalajara, de sus problemas y de sus soluciones. "Hemos recibido ataques a diestro y siniestro", de hecho, "aún hoy esperaremos la típica campaña poco edificante que el PP suele hacer el último día o en la jornada de reflexión".

"No ha habido una vez que me haya presentado a las elecciones y el PP no haya hecho alguna cosa poco edificante y no sé con qué nos asociarán esta vez, porque en el pasado han sido capaces de hacerlo con todo, con el terrorismo o con cualquier barbaridad", ha concluido.