Bellido carga contra el PP por romper la unanimidad en igualdad y avisa: "Si gobierna con Vox, Vox impondrá su agenda"

TOLEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha cargado duramente contra el Partido Popular en la región después de que hasta en dos ocasiones haya roto la tradicional unanimidad en el Parlamento en materia de igualdad, al tiempo que ha avisado de que si los 'populares' llegaran a formar mayoría parlamentaria gracias al apoyo de Vox, será el partido de Santiago Abascal quien "impondrá su agenda" en esta materia.

En una entrevista con Europa Press, Bellido ha remarcado que el PP "mintió" para justificar que iba a "socavar la unidad que siempre han tenido las Cortes para amparar a las víctimas de violencia machista y lanzar un mensaje inequívoco a los canallas que maltratan".

El presidente del Parlamento castellanomanchego, que preferiría que este desmarque se haya realizado "por error" y no por estrategia, ha pedido al PP que "rectifique" y que suscriba de nuevo un mensaje unánime de todo el Parlamento en esta materia en la próxima celebración del 8 de Marzo.

"Me he pasado toda la legislatura presumiendo en todos los foros de que no se había colado el discurso de odio ni el negacionismo machista en este Parlamento. Todos íbamos unidos, pero se ha roto la unidad por primera vez en la historia. Espero que no vean un nicho electoral y que no quieran imitar a Vox para apoderarse de su electorado", ha agregado Bellido.

En esta línea, ha advertido de que si finalmente Vox condiciona la formación de un gobierno de derechas, "no va a entrar aplaudiendo al PP, sino imponiendo su agenda", una agenda que incluye "aspectos dolorosos y en el límite de los derechos humanos" como "la negación de la violencia machista".

"No cabe imaginarse que el PP va a domesticar a Vox en Castilla-La Mancha. Si se produjese una circunstancia que permitiese un gobierno de PP y Vox, Vox impondrá sus leyes", ha rematado.