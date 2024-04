Bellido defiende que "no hay una España mejor sin una Europa más fuerte y más unida": "Es imposible"

TOLEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha defendido que "no hay una España mejor sin una Europa más fuerte y más unida". "Es imposible. No lo hubo en el pasado, y no lo habrá en el futuro", ha enfatizado durante su intervención en el Plenario Universitario del Parlamento Europeo, que se celebra en el Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha.

En la inauguración de esta cita, que está organizada por la Dirección General de Asuntos Europeos de la Junta, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez, también han participado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y la subdirectora del Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez, Eva Moreno.

"En un mundo absolutamente interconectado, interdependiente, no podemos canalizar mejor nuestros intereses y nuestros valores, si no es a través de un instrumento precioso y tan bien valorado, mucho más que un mercado, mucho más que un espacio político, como es la Unión Europea, que además tiene vocación de seguir abriéndose a otras naciones, a otros pueblos y de seguir incorporando avances como, por ejemplo, regular la inteligencia artificial", uno de los asuntos que los jóvenes universitarios debatirán en el salón de plenos.

De otro lado, y coincidiendo con Caballero, el presidente del Parlamento regional ha dicho a los jóvenes participantes que "estamos en vuestras manos" porque "el futuro de Europa y en buena parte el futuro del mundo pasa por vuestra generación", ha apuntado.

"Europa trajo el Estado de Derecho al mundo. Y el Estado de Derecho y la democracia nos llevaron a los derechos humanos. Ahora que vemos conflictos bélicos en diferentes lugares, la voz de Europa es una inspiración al resto del planeta", ha argumentado.

Dicho esto, ha hecho hincapié en que la Unión Europea es apenas el 5% de la población mundial y sin embargo "tenemos una influencia en el conjunto del planeta muy superior". "Sin esta unidad, os invito a que imaginéis qué sería España en el mundo si no es a través de la Unión Europea".

Por su parte, la subdirectora del Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez, Eva Moreno, ha recordado "el esfuerzo y el sacrificio" de los padres fundadores, que "lucharon por un proyecto europeo en el que ahora nos encontramos, un proyecto en continua construcción y en constante evolución".

"Podríamos hablar de todas las ventajas que supone ser ciudadano europeo, también de las desventajas", algo que "no impide ser críticos con aspectos que se consideran susceptibles de mejora "porque construir Europa exige también una visión crítica", ha dicho.