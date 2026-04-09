Bellido, sobre Estatuto de C-LM: "No creo que esté en situación de incertidumbre, está en situación de muerte clínica"

El presidente de las Cortes de C-LM, Pablo Bellido. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha asegurado este jueves que en torno a la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en tramitación en el Congreso de los Diputados, "ya no hay tanta incertidumbre lamentablemente". "Yo creo que está en una situación de muerte clínica".

"Creo que hemos estado en una incertidumbre durante unos meses, producto de haber confiado en que lo que salía de Castilla-La Mancha se iba a respetar en Madrid", ha admitido Bellido a preguntas de los medios antes de inaugurar en Toledo el XXXVI Seminario de Estudios Autonómicos.

Sin embargo, no cree que el texto "se pueda aprobar en este momento", salvo que el PP "retire la confianza a quien ha traicionado la palabra dada" y se pueda reactivar "con un actor que respete lo que dice", ha argumentado, precisando que el PSOE esperaba que cuando el texto acordado en Castilla-La Mancha llegase a Madrid "se respetase lo que se nos había dicho".

"Ahora mismo veo francamente que la situación es límite", ha admitido el dirigente socialista, quien ha querido dejar claro que, a nivel personal, opina que "lo más razonable" sería "retirar el Estatuto", antes de "dejarlo inerte en la Comisión, esperando a que haya una mayoría parlamentaria distinta, que encima lo pueda deteriorar más, empeorar más y menoscabar más los intereses de esta tierra".

(Habrá ampliación)