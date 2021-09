Bellido no descarta que Vox dispute al PP el liderazgo de la derecha y cree que hoy ya ganaría en Guadalajara y Toledo

TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, asegura que no es descartable que Vox termine por ser el partido más votado en el espectro de la derecha en la Comunidad Autónoma cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas en 2023, asegurando incluso que hoy por hoy, no tiene dudas de que la foto fija pasa por un 'sorpaso' en intención de voto, al menos en Guadalajara y Toledo.

En una entrevista con Europa Press, Bellido ha dicho que en todo caso es "complicado" hacer pronósticos además de que "todo es muy cambiante".

"Pero es muy fácil que Vox dispute el liderazgo de la derecha al PP, y en Castilla-La Mancha no veo imposible que le adelante. Pero eso es hoy, dentro de dos años no lo sé", ha abundado.

Lo importante es, eso sí, "que suceda lo que la ciudadanía quiera", y habrá que preguntar al electorado si "quieren revalidar la confianza en este Gobierno o si quiere apostar por otras vías".

En todo caso, no teme que Vox entre en el Parlamento aunque reconoce que es un proyecto político que no le gusta. En este punto, comparte la visión "del 90% de Europa, que es aislar a la ultraderecha y no darle oxígeno".

Lo que sí le preocupa es que el PP "afirme de manera desinhibida que va a gobernar con Vox", algo que a su juicio revela que "reconoce que no va a ganar y que va a necesitar a otro y que destila una concepción del poder por el poder".

En el hipotético caso de que Vox condiciones un futuro Gobierno, Bellido ha alertado de las "consecuencias", advirtiendo de que estarían en peligro leyes pioneras en la región, como la Ley contra la violencia machista.