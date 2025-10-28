Bellido plantea cambiar las normas de Cortes C-LM para evitar desvíos de dinero de los grupos a sus partidos políticos

GUADALAJARA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha anunciado este martes la intención de promover una reforma del Reglamento de la Cámara autonómica o de sus instrumentos de gestión económica para reforzar el control del dinero público asignado a los grupos parlamentarios, después de que el interventor haya reclamado a Vox la devolución de más de 34.000 euros transferidos a la sede nacional del partido y que no han sido gastados.

A preguntas de los periodistas y a tenor de una información publicada por el diario El País, Bellido ha confirmado que la Mesa de las Cortes tomó conocimiento del informe de fiscalización que detectó que el Grupo Parlamentario de Vox en Castilla-La Mancha envió a Madrid fondos no gastados del ejercicio 2024, una práctica que el presidente ha calificado de "inédita e inaceptable" en la historia del parlamento autonómico y va a motivar una reforma de la normativa para que no se repita.

"El dinero que se entrega a los grupos procede de los contribuyentes de Castilla-La Mancha y debe utilizarse exclusivamente para la representación parlamentaria dentro de la región", ha subrayado Bellido, quien ha precisado que la transferencia de fondos a la dirección nacional del partido resulta ética y políticamente reprobable, además de ilegal en la parte correspondiente al remanente que Vox pretendía retener.

Bellido ha anunciado que, a raíz de esta situación, se impulsará una clarificación normativa "escrupulosa, fina e incontrovertible" sobre el uso de los fondos públicos asignados a los grupos de la Cámara.

"Vamos a dejar absolutamente claro lo que se puede y lo que no se puede hacer con el dinero público que reciben los grupos. Tiene que emplearse en Castilla-La Mancha, y para Castilla-La Mancha", ha afirmado.

El presidente de las Cortes ha explicado, además, que, tras el requerimiento de la intervención, Vox deberá devolver a la institución más de 34.000 euros, porque la normativa impide que la caja estatal de Vox se quede con una cantidad que no ha sido gastada.

La reacción llegaba después de que El País asegurara este martes que la dirección nacional de Vox tendrá que devolver al Parlamento autonómico algo más de 34.000 euros procedentes de la asignación que se le aporta al Grupo Parlamentario en la región.

Una información que apunta que los más de 260.000 euros recibidos por el Grupo Vox en las Cortes castellanomanchegos tendrían que haber ido a parar a su propio funcionamiento, pero casi 35.000 fueron transferidos a la cúpula del partido en Madrid en concepto de servicios prestados.

VOX DICE QUE EL GASTO "FUE AVALADO" POR LAS CORTES

De su lado, desde el Grupo Parlamentario Vox han querido desmentir la información publicada, aclarando que "no ha existido en ningún momento ninguna situación fuera de la legalidad" y que todas las actuaciones económicas y administrativas "se ajustan plenamente a la normativa vigente y a los mecanismos de fiscalización establecidos para el uso de fondos públicos".

Según han explicado en nota de prensa, al igual que el resto de partidos políticos, el grupo "mantiene suscrito un convenio con Vox España precisamente para garantizar el cumplimiento estricto de los requerimientos del Tribunal de Cuentas".

En dicho convenio se incluye una cláusula de remanente "que fue revisada y avalada por los servicios jurídicos y auditada por la Intervención de las Cortes, sin que se planteara objeción alguna en su momento".

"Con las nuevas normas internas de fiscalización que entraron en vigor en 2025 se comunicó que la citada cláusula no podría mantenerse dentro del nuevo marco normativo. Ante esta situación, Vox procedió de manera inmediata al reintegro del remanente y notificó que en la renovación del convenio no se incluiría dicha cláusula, ajustándose así a las nuevas directrices de la Intervención", aseguran desde Vox.

Por tanto, "no existe irregularidad, ni ilegalidad, ni ninguna actuación impropia por parte del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha".

Al contrario, la propia Intervención y la Mesa de las Cortes "han validado las cuentas del Grupo Vox sin objeción en contra, dándolas por buenas".

PSOE: "Y ESO QUE ESTÁN EN LA OPOSICIÓN"

Desde el PSOE, el secretario de Formación del partido, Sergio García-Navas, ha aludido a la información, criticando este extremo: "Y eso que están en la oposición, qué no harían si estuvieran en el gobierno", ha reprochado.

Incluso, ha llegado a pedir la dimisión del presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, "por haber mentido y por haber negado a los medios de comunicación lo que hoy se ha conocido.