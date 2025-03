Bendodo defiende, tras pacto Mazón-Vox, que el PP "no se ha movido un ápice" de sus propuestas en materia medioambiental

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha defendido, tras el pacto que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sellado con Vox para aprobar los presupuestos en la Comunidad Valenciana, que el PP "no se ha movido un ápice" de sus propuestas en materia medioambiental.

Preguntado al respecto antes de participar en el acto 'Más España, más Europa, Hacienda y Fiscalidad', en la ciudad de Toledo, Bendodo ha asegurado que el PP está a favor de la transición ecológica, pero "no del dogmatismo ecológico". "Quiero que quede claro eso".

Pero, en cualquier caso, ha añadido el dirigente 'popular', la Comunidad Valenciana necesita, sobre todo, "seguir dando pasos" para la recuperación y "para que se produzca la recuperación con mayor intensidad, hace falta unos presupuestos", ha enfatizado.

"Un Gobierno se sostiene, fundamentalmente, si tiene unos presupuestos, porque es una hoja de ruta y es una declaración de intenciones clara de lo que quiere hacer un presidente de una comunidad autónoma con las políticas que tiene que aplicar", ha agregado.

Ahora bien, lo que, a su juicio, "no se sostiene" es un Gobierno de España que lleve años "sin presentar un presupuesto". El Gobierno de Pedro Sánchez "incumple la Constitución", ha advertido Bendodo, porque, según la norma, en el último trimestre del año, tiene que presentarse a debate en el Congreso de los Diputados un proyecto de presupuestos, "con independencia de que tenga los apoyos o no".

Por tanto, ha animado a Sánchez a mirar a las comunidades autónomas que sacan adelante sus presupuestos y a preguntarse a sí mismo por qué no lo hace él e "incumple" la Constitución. "Tiene la obligación de llevar un texto de presupuestos al Congreso en el último trimestre del año. No lo ha hecho, porque no tiene los apoyos, pero eso no significa que no lo tenga que llevar", ha zanjado.