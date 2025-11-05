La Biblioteca de Igualdad 'Luisa Sigea' alcanza los 14.000 volúmenes y continúa su desarrollo en 2025

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Biblioteca y Centro de Documentación 'Luisa Sigea' ha presentado la memoria de actividades correspondiente al año 2024, un ejercicio en el que ha consolidado su papel como centro de referencia en igualdad de género y feminismo en Castilla-La Mancha.
En 2024, la biblioteca alcanzó un fondo bibliográfico de 14.036 volúmenes, lo que supone un incremento de 488 nuevos títulos respecto al año anterior. Entre las principales novedades destacan la creación de una comicteca, la apertura de una sección de libros en inglés y la incorporación de la revista Píkara Magazine, según ha informado la Junta en nota de prensa.
El traslado a las nuevas instalaciones, ahora a la primera planta del edificio en la Plaza de Zocodover, 7 en Toledo, que fueron inauguradas en marzo de 2024, ha permitido ofrecer un espacio más amplio, accesible y luminoso, con zonas específicas para público infantil, espacios de estudio y lectura, y la recién estrenada comicteca. También se ha ampliado el horario de atención en turno de tarde a los jueves.
Durante 2024 se realizaron cerca de 2.300 préstamos de libros y materiales, además de la realización de programas de animación a la lectura como El Anaquel de las Lecturas Feministas, La Maleta Viajera o El Baúl de los Libros Viajeros, a los que se sumaron nuevas obras y recursos.
ACTIVIDADES, DIFUSIÓN Y RETOS DE FUTURO
La Biblioteca ha seguido promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, ofreciendo exposiciones itinerantes a entidades y colectivos en toda la región.
Algunas de estas son 'Mujeres Leyendo', 'No seas cómplice', 'Mujeres Científicas', 'Todas hacemos historia' o 'Mujeres referentes de Castilla-La Mancha'.
Asimismo, ha impulsado la colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y participado en fechas relevantes como el Día de las Bibliotecas o las Jornadas de Investigación 2024 en torno al día Internacional de la Mujer y la Ciencia.
En este año, 2025, la Biblioteca se ha propuesto continuar con la implementación del Tesauro de Género para mejorar la organización de los fondos, crear un club de lectura propio, ofrecer visitas guiadas a grupos reducidos, renovar y ampliar los lotes de animación a la lectura, y actualizar materiales con nuevas colecciones, como un rincón de pictogramas.