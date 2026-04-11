Bolaños de Calatrava acoge este domingo el I Encuentro de 'Armaos' del Campo de Calatrava. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bolaños de Calatrava se convertirá este domingo, 12 de abril, en el "epicentro" de la tradición semanasantera con la celebración del Encuentro de 'Armaos' del Campo de Calatrava. Esta iniciativa, enmarcada dentro de la Ruta de la Pasión Calatrava, reunirá a tres de las más emblemáticas compañías romanas de la comarca en una jornada que promete ser un espectáculo visual y sonoro.

Según informa el Consistorio, el encuentro contará con la participación de la Hermandad Compañía Romana 'Los Armaos', de Moral de Calatrava; la Asociación cultural 'Armaos', de Calzada de Calatrava, además de la 'Hermandad del Santísimo Cristo del Sepulcro y su Compañía Romana', que actuará como anfitriona.

La jornada dará comienzo a las 12.30 horas con la concentración de todas las compañías en la plaza del Altozano. Desde allí, se iniciará un "vistoso" pasacalles que recorrerá las calles Cristo, Viacrucis, Avenida de la Vereda, calle Doctor Ayllón, para finalizar en la Plaza de España en torno a las 13.00 horas.

El punto álgido del encuentro tendrá lugar en la plaza de España, donde cada una de las compañías romanas ofrecerá una exhibición de sus maniobras militares más características, cargadas de historia y simbolismo.

El público asistente podrá disfrutar de la espectacularidad de la caracola, el jure de bandera, el caracol, la estrella y el molino, movimientos que, ejecutados con precisión y al son de tambores y cornetas, constituyen una de las señas de identidad más singulares de la Semana Santa del Campo de Calatrava.

El concejal de Turismo y Cultura, Felipe López, ha destacado la importancia de que Bolaños sea la sede de este primer encuentro, subrayando el impacto positivo para el municipio de ser anfitriones de este evento, siendo para el Ayuntamiento, "a la vez, un orgullo y una responsabilidad".

Además del impacto económico que pueda suponer para la localidad, con este acto Bolaños se "consolida" como un "magnífico" escaparate donde se proyecta la fuerza del Campo de Calatrava y su Semana Santa.

"Es por ello, que merece la pena asumir, no solo el esfuerzo económico que supone la organización de un evento así, sino también logístico y de efectivos de personal y voluntarios a los que hay agradecer su trabajo para hacerlo posible, junto a las compañías participantes. Este tipo de actos son una inversión directa en nuestra identidad y un motor que dinamiza la economía local de forma inmediata", ha señalado el edil.

Asimismo, López ha indicado el valor pedagógico y cultural de la cita para los propios vecinos: "Durante la Semana Santa, el compromiso con nuestras propias hermandades hace que nos quedemos en nuestro pueblo y, de alguna manera, desconozcamos cómo se vive y qué manifestaciones y tradiciones tienen lugar en las localidades vecinas integrantes de la propia Ruta de la Pasión Calatrava".

"Este domingo es el momento de que los bolañegos vean y escuchen en directo las representaciones de otros pueblos hermanos, es una oportunidad única de intercambio cultural que enriquece nuestra visión de la comarca", ha concluido.

Desde el Ayuntamiento destacan que este evento representa una oportunidad única para poner en valor la rica herencia cultural y religiosa de la comarca, fruto del esfuerzo conjunto de las hermandades participantes y del respaldo de instituciones como el Grupo de Acción Local del Campo de Calatrava, el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, la Diputación de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El proyecto está cofinanciado por el programa Leader de la Unión Europea y la Asociación Campo de Calatrava, con la colaboración del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.