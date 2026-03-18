Bolaños de Calatrava se prepara para su XIX Media Maratón y su Mini Eco Race el fin de semana con más de 500 corredores

Cartel de la Media Maratón de Bolaños de Calatrava. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El deporte volverá a ocupar un lugar central en Bolaños de Calatrava el próximo fin de semana con la celebración de la XIX edición de la Media Maratón de Bolaños de Calatrava, una prueba ya consolidada dentro del calendario deportivo provincial y que volverá a llenar las calles del municipio de corredores y aficionados al atletismo.

La carrera está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava junto al Club de Atletismo Bolaños, fruto de meses de trabajo y coordinación para ofrecer una prueba que, tras diecinueve ediciones, se ha convertido en una de las citas deportivas más importantes de la localidad, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La prueba principal se celebrará el domingo 22 de marzo, con salida a las 10.00 horas desde el Pabellón Deportivo Macarena Aguilar.

Los participantes recorrerán un circuito urbano de 21.097 metros, que discurrirá por algunos de los puntos más representativos del municipio.

La organización espera reunir a más de 500 corredores, mientras que la previsión es que durante el fin de semana pasen por Bolaños más de 1.000 personas entre atletas, familiares y público, lo que convertirá la cita en un importante punto de encuentro deportivo y social.

Para garantizar el buen desarrollo de la carrera se habilitarán puntos de avituallamiento en los kilómetros 5, 10 y 15, además del situado en meta, y los corredores podrán utilizar las instalaciones deportivas municipales, que contarán con duchas, servicio de guardarropa y ludoteca.

Además de la prueba absoluta, el programa deportivo incluye la Mini Eco Race, una carrera dirigida a los más pequeños bajo el lema 'Hoy juegan, mañana vuelan'.

Esta actividad se celebrará el sábado 21 de marzo a las 17:00 horas en el campo de fútbol, fomentando desde edades tempranas la práctica del deporte y los valores del atletismo.

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán premios, mientras que todos los corredores que crucen el arco de meta obtendrán una bolsa del corredor, una prenda técnica conmemorativa y un lote de productos típicos de la zona.

Las inscripciones para la prueba, con precios entre 16 y 18 euros, permanecerán abiertas hasta el 16 de marzo.

Además, la organización ha facilitado en el cartel oficial códigos QR que permiten acceder directamente a la inscripción de la carrera, información para visitantes, ludoteca y la carrera infantil, facilitando así el acceso a toda la información del evento.

Desde la organización se pone en valor el trabajo conjunto del Ayuntamiento, el club organizador, voluntarios y entidades colaboradoras, que año tras año hacen posible que esta prueba siga creciendo y consolidándose como una de las grandes citas deportivas de la comarca.