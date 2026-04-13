Bomberas forestales de 15 países se forman en C-LM en gestión del fuego y liderazgo femenino

Presentación del programa internacional ‘Woman Trex Quijota 2026’ (Women in Fire Training Exchange). - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha acoge estos días el programa internacional Woman Trex Quijota 2026 (Women in Fire Training Exchange), una formación en gestión del fuego y liderazgo femenino que se celebra por primera vez en España y que va a reunir en la región a 30 bomberas forestales de 15 nacionalidades distintas.

Estas iniciativa, enmarcada en el proyecto de la UE Amazonia+ que lidera la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), reúne a profesionales de España, Brasil, Bolivia, México, Canadá, Estados Unidos, Perú, Costa Rica, Suiza, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Honduras y Guatemala, que guiados por el personal cualificado de Infocam, "van a llevar a cabo un amplio programa de actividades en Castilla-La Mancha"

Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quién ha inaugurado, junto a la consejera de Igualdad, Sara Simón, este encuentro.

Esta formación, "combinará entrenamiento en campo con mentoría, talleres técnicos, evaluación de competencias, quemas prescritas reales, además de recibir formación en todos los aspectos asociados a su ejecución, planificación operativa, seguridad, prevención de riesgos laborales, logística, coordinación y comunicación", ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible.

En este marco, y según informa el Ejecutivo regional, Gómez ha puesto en valor su dispositivo Infocam, un referente en materia de prevención y extinción de incendios forestales "tanto a nivel nacional, como internacional".

"Nos sentimos muy orgullosos de ejercer de anfitriones e impartir formación y poder compartir las experiencias a través de un programa como WTREX, que nació en California y se ha consolidado como el foro más importante de intercambio de conocimientos en torno a la prevención y extinción de incendios forestales bajo el liderazgo femenino".

"En Castilla-La Mancha "no sólo incorporamos a las mujeres en igualdad de condiciones en todos y cada uno de los puestos y funciones de la prevención y de la extinción de incendios forestales, sino que además aportan el valor añadido de constancia y de formación, aspectos fundamentales cuando nos movemos en un ámbito tan complicado como son las emergencias", ha destacado.

C-LM, REFERENTE EN LA INCORPORACIÓN DE MUJERES EN INCENDIOS

La consejera de Igualdad, Sara Simón, por su parte, ha puesto en valor a Castilla-La Mancha como referente en la incorporación de mujeres en este ámbito: "Ya son 200 mujeres las que trabajan diariamente en la extinción de incendios en nuestra región y tenemos 190 bomberas forestales. Esto representa un 12% del personal que se dedica a esta labor".

"Hay que ver de dónde venimos para saber dónde estamos y lo que nos dicen los datos es que cada vez son más mujeres las que se van incorporando. Por tanto, este 12% significa que se ha hecho un esfuerzo muy importante y estoy convencida de que dentro de unos años conseguiremos que ese 12% se vaya incrementando", ha asegurado.

Además, ha recordado el compromiso del Gobierno regional en materia de igualdad también en la atención de emergencias a través del Plan de Igualdad de Geacam presentado hace menos de un año, que cuenta con 87 medidas en 11 áreas diferentes para abordar la incorporación de las mujeres, especialmente a la atención de grandes incendios forestales:

"Se ha estado trabajando de manera concienzuda para que las mujeres también puedan llegar a espacios que tradicionalmente han estado puramente masculinizados, como este. Hace un año estábamos poniendo en valor las medidas que se desarrollan dentro de esta empresa pública", ha rememorado.

MEDIOS ACTIVADOS En otro orden de asuntos, y tras incidir en la importancia de la prevención y señalar que próximamente se movilizarán más ayudas para llevar a cabo trabajos silvícolas, Gómez ha pedido extremar la precaución ante la subida de las temperaturas, informando que en Castilla-La Mancha ya hay activados dos medios aéreos, dos helicópteros, y 15 autobombas "repartidas a razón de tres por cada una de las provincias para cubrir las emergencias que puedan surgir estos días", ha dicho

"Es decir, en otras épocas del año o en otros momentos no hubiese hecho falta tener un despliegue como el que tenemos ya activo en Castilla-La Mancha, pero el actual contexto de cambio climático y la experiencia nos hace disponer de un dispositivo que está operativo y aumentamos en efectivos cuando el índice potencial de propagación de incendios forestales (IPP) así lo determina", ha dicho.