Bonete y su Unión Musical llenan de vida y cultural el estand de la Diputación de Albacete en la Feria. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bonete ha protagonizado este jueves el espacio que, anualmente, la Diputación de Albacete dedica a los pueblos de la provincia en su stand en el Recinto Feria. En esta ocasión, con la música como telón de fondo de la mano del LXXV aniversario de su Real Conservatorio Profesional de Música y Danza.

El diputado de Cultura, Miguel Zamora, ha ejercido como anfitrión en esta cita bajo el título 'Marcando el compás en Bonete', en la que la Unión Musical Bonetense San Juan ha sido la protagonista, convertida en uno de los principales bienes culturales y sociales de la localidad desde una profunda vinculación con sus raíces y sus fiestas, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Con Raquel Cortijo como conductora y el propio presidente provincial, Santi Cabañero, y el regional, Emiliano García-Page, que han tenido la oportunidad de saludarles, han tomado la palabra la alcaldesa, Josefina Mansilla; los concejales de Fiestas, Álvaro Duro, y de Hacienda, Pilar García, así como el presidente de la agrupación musical, Nicolás Sánchez, y su director, Joaquín Sánchez.

Durante el coloquio también se han dado a conocer otros "tesoros" que alberga Bonete, desde su rico patrimonio histórico, representado a la perfección con el poblado íbero de 'El Amarejo' o su casco urbano articulado alrededor de la iglesia de San Juan Bautista, hasta su identidad rural, pasando por las tradiciones y las celebraciones populares que llenan de vida este territorio.

UN AÑO "MUY ESPECIAL"

El primero en tomar la palabra ha sido el diputado de Cultura, Miguel Zamora, quien, además de dar la bienvenida a todas las personas asistentes, ha explicado la importancia que la música tiene en la provincia, subrayando el papel del Real Conservatorio Provincial.

"Es un año muy especial, 75 años no se cumplen todos los días, y tenemos claro que forma parte de la identidad y de la idiosincrasia de la Diputación y, sobre todo, de la provincia", ha afirmado, recordando que no solo es el diputado responsable de este centro, sino que ha sido uno de los 16.000 alumnos que han pasado por sus aulas, y en las que actualmente hay más de 500 chicos y chicas de la provincia.

Además, ha remarcado "la alegría que supone para la Feria de Albacete que las bandas estén aquí, y la alegría que supone para las bandas estar en la Feria de Albacete", señalando que era un compromiso del Gobierno provincial y ahora es una realidad.

Zamora también se ha referido a las obras de ampliación y modernización de las actuales instalaciones del Real Conservatorio, "con mucha inversión, con mucho trabajo, que suponen mucho para las familias de la música de Albacete y que su alumnado lo pueda disfrutar".

PATRIMONIO, CELEBRACIONES Y ECONOMÍA

La alcaldesa de Bonete, Josefina Mansilla, ha sido la encargada de abrir las puertas de la localidad en este espacio, remarcando el carácter alegre y acogedor de sus vecinos y vecinas, y ha puesto el foco en la 'Paloma del Amarejo', un símbolo de la localidad encontrado en el citado yacimiento y que se convirtió en el anagrama del Hospital General de Albacete. Momento que ha aprovechado para explicar que la localidad también cuenta con un monumento funerario, "todavía sin excavar".

Por su parte, el concejal de Fiestas, Álvaro Duro, ha puesto el foco en las celebraciones patronales en honor a la Virgen del Rosario y también en su rica programación cultural, con cerca de 60 actividades al año de la mano también de Cultural de Albacete y de la Comisión de Fiestas, "que junto a la Banda es el motor de Bonete".

En esta línea, la concejala de Hacienda, Pilar García, se ha detenido en la economía de la localidad, animando a invertir y emprender para fijar población.

ORGULLO POR LA UNIÓN MUSICAL BONETENSE

El presidente de la Unión Musical, Nicolás Sánchez, y su director, Joaquín Sánchez, han puesto el foco en la importancia de esta agrupación y en su vinculación, generación tras generación, entre los vecinos y vecinas: "Es algo que te viene de familia".

El presidente ha señalado los valores que se transmiten, así como la formación que se imparte y la convivencia intergeneracional (entre 14 años y 65 años) que está en la base de esta Unión Musical, apuntando que son muchos los y las jóvenes que regresan "al pueblo" fieles a sus ensayos.

El director se ha referido a la historia de las bandas de música en la localidad, que se remonta a finales del siglo XIX, señalando que la actual celebra su 50 aniversario en 2027, evidenciando la larga trayectoria y la implementación que tiene en Bonete, siendo "algo que nos llena de orgullo".

Asimismo, ha explicado que ronda el medio centenar de integrantes con un repertorio en el que está muy presente la "música festera, aunque abarca todas las modalidades", y se ha detenido en la escuela musical, "en la que prácticamente la totalidad de niños y jóvenes del pueblo se están formando, con 38 alumnos y 5 profesores, pudiendo iniciarse desde los 3 años".

Joaquín Sánchez también ha recordado que esta Unión Musical lleva muchos años participando en la Cabalgata de la Feria de Albacete, con presencia en diferentes puntos de la geografía nacional, y organizan un Encuentro de Bandas de Música en la localidad.

Igualmente, ha detallado que se financian a través de un convenio con el Ayuntamiento, además organizan actividades en las que obtienen beneficios económicos para su actividad, y ha agradecido a la Diputación de Albacete "el esfuerzo que está haciendo con las bandas" a través de las diferentes convocatorias de subvenciones.

IMPULSO PROVINCIAL A LAS BANDAS

Momento en el que el diputado de Cultura ha vuelto a tomar la palabra, para explicar que el Gobierno de Santi Cabañero ha trabajado para dar respuesta a las reivindicaciones históricas de las bandas y dotarlas de recursos a través de diferentes líneas de ayudas, "una de las cosas de la que más orgulloso me siento como diputado, por lo que suponen para una banda".

Asimismo, ha señalado que la Unión Musical Bonetense ha recibido en los últimos años más de 50.000 euros en el marco de estas subvenciones, y ha puesto el foco en los valores que se aprenden en estos espacios, asegurando que formarán parte, "para siempre", de quienes los viven.

La cita, en la que han participado una nutrida representación de responsables de la Corporación provincial y de otras instituciones, ha contado con interpretación en lengua de signos a cargo de María Plaza, reforzando la accesibilidad de la programación del estand.

Y, como recuerdo de esta jornada, la Diputación ha entregado al Ayuntamiento y a Unión Musical Bonetense unas esculturas inspiradas en la fachada del Palacio Provincial, realizadas por Francisco Javier Jiménez Pérez, 'Javi Artesanía Creativa', e incorporando un guiño de notas musicales.

Una pieza creada expresamente para estas citas que enlaza la identidad de la institución provincial con el hilo conductor de su presencia en la Feria y con la celebración de los 75 años del Real Conservatorio.