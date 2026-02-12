Las borrascas de 2026 inyectan 222,7 hectómetros a los embalses de C-LM, que crecen un 11,25%

Crecida del río Bullaque, a 11 de febrero de 2026, en El Robledo, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). La Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegará en los municipios del entorno del río Bullaque ante la previsión de que su caudal continúe cre - Eusebio García del Castillo - Europa Press

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El último tren de borrascas que ha pasado por Castilla-La Mancha ha inyectado 222,7 hectómetros en los embalses castellanomanchegos, que han visto crecer sus reservas un 11,25 por ciento desde la primera semana de enero a la primera semana de febrero.

En concreto, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press, los embalses de la Comunidad Autónoma registraban del 29 de diciembre de 2025 a 5 de enero de 2026 1.755,19 hectómetros cúbicos, creciendo hasta los 1977,90 de la semana del 2 al 9 de febrero.

Así, los embalses de la provincia de Guadalajara han visto crecer sus reservas 120,72 hectómetros al pasar de 778,59 a 899,31, lo que significa un 13,4 por ciento más. Aquí, el embalse de Entrepeñas ha aumentado de 486,62 a 533,48 hectómetros.

De otra parte, los embalses de la provincia de Cuenca han aumentado en el mismo periodo 84,02 hectómetros cúbicos, un 10 por ciento más. Así, el embalse de Buendía han aumentado sus reservas al pasar de 747,58 a 831,52 hectómetros.

De su lado, los efectos de las borrascas también se han dejado notar en los embalses de la provincia de Toledo, que desde la primera semana de enero hasta principios de febrero han aumentado 17,95 hectómetros cúbicos, al pasar de 224,08 a 242,05 hectómetros, lo que representa un 7,4%.