Brais Lorenzo gana el Premio del V Concurso de Fotoperiodismo 'Ciudad de Albacete Jesús Moreno'

Archivo - Un grupo de personas juega a las cartas mientras avanza el incendio forestal en Carballeda de Avia, Galicia, noroeste de España. - BRAIS LORENZO - Archivo

ALBACETE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Premio del Concurso de Fotoperiodismo 'Ciudad de Albacete Jesús Moreno', convocado por la Asociación de Periodistas de Albacete y patrocinado por el Ayuntamiento de Albacete, ha sido otorgado en esta V edición a Brais Lorenzo Couto por su fotografía 'Cartas'.

La imagen seleccionada por unanimidad del jurado fue tomada en la localidad de Carballeda de Avia, provincia de Ourense, el 16 de agosto del pasado año, durante la oleada de incendios forestales que asoló Galicia, ha informado la Asociación en un comunicado.

En la fotografía se observa las dimensiones y el poder devastador del incendio forestal, en contraste con la cotidianeidad de un día de verano y la calma de un grupo de vecinos y vecinas jugando a las cartas.

Además de su valor fotoperiodístico y la información que aporta, al reflejar las dimensiones del fuego y sus trágicas consecuencias en el medio natural, el jurado del certamen valora la calidad técnica de la fotografía, destacando la simetría de la composición, que logra un perfecto equilibrio a la hora de mostrar lo que sucede en la lejanía y en la cercanía; la iluminación conseguida con las dos fuentes de luz y el contraste de colores.

El autor de la fotografía ganadora es natural de Ourense y actualmente trabaja como fotoperiodista freelance, siendo colaborador habitual de Bloomberg, AFP y Agencia EFE. También ha realizado fotografías para otros medios como comunicación como El País, El Mundo, La Vanguardia, RTVE, Eldiario.es, Revista Luzes o XL Semanal.

Sus imágenes también han salido publicadas en medios internacionales como The Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post o Time. Su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional con los premios Ortega y Gasset, POYi, Sony World Photography Awards, Istanbul Photo Awards, Siena International Photo Awards, Estaçao Imagem, Galicia en Foco, Luis Ksado y Premio de Periodismo Xosé Aurelio Carracedo, entre otros.