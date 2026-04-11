Brihuega ensambla música y patrimonio en su Festival Nostalgia del 24 al 26 de abril

Cartel del Festival Nostalgia de Brihuega. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Nostalgia va a convertir Brihuega en un escenario donde la música antigua dialogará con el patrimonio histórico. Durante los días 24, 25 y 26 de abril, conciertos, encuentros y actividades culturales recorren espacios emblemáticos creando una experiencia única.

Intérpretes especializados, repertorios del Renacimiento y la música medieval, junto a propuestas divulgativas, invitan al público a un viaje sonoro cargado de emoción, memoria y belleza, informa el Consistorio.

El festival arrancará el viernes 24 de abril en la Capilla de Brihuega con Soledad, un concierto a cargo de Eliaz Hercelin, que servirá para abrir esta nueva cita cultural desde una propuesta especialmente vinculada a la sensibilidad y a la emoción que inspiran el conjunto del proyecto.

La segunda jornada, el sábado 25 de abril, trasladará la actividad a la Sala Noble del Castillo de la Piedra Bermeja, donde tendrá lugar Glosas de Oro, a cargo del Ensemble Barbaroco.

Ese mismo fin de semana, la programación se completará además con una charla, incorporando también un espacio para la reflexión y la divulgación en torno a la música antigua y al patrimonio, en coherencia con el espíritu con el que nace Nostalgia.

De este modo, el festival amplía su propuesta más allá de lo estrictamente musical y plantea también un acercamiento cultural y didáctico para el público.

El certamen se cerrará el domingo 26 de abril en la iglesia de Nuestra Señora de la Zarza de Balconete con El Cantar del Destierro, interpretado por el Ensemble Entrebescant.

Con este tercer concierto concluirá una primera edición concebida no sólo como una sucesión de actuaciones, sino como un recorrido cultural y emocional por distintos espacios del municipio, en el que la música antigua se convierte en vehículo para redescubrir la historia, el patrimonio y la identidad del territorio.