Caballero avisa al PP de Núñez que solo hay una salida para el Estatuto: "O quitan las enmiendas o se quitan ellos"

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla- La Mancha, José Manuel Caballero; y la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández; informan en rueda de prensa de la acción del Gobierno regional. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha avisado al PP de Paco Núñez que solo hay una salida para la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados. "O quitan las enmiendas o se quitan ellos, porque no hay más posibilidades de acuerdo si no es bajo esa premisa", ha advertido Caballero.

Desde el Viso del Marqués, donde se reúne el Gobierno regional, Caballero ha subrayado que si los 'populares' retiran las enmiendas, "inmediatamente", se recupera el consenso y el trámite avanza en el Congreso. Incluso, ha dicho, "podríamos plantearnos que antes del verano pudiéramos dar un impulso definitivo al estatuto".

"No digo aprobación total, porque tendría que pasar también al Senado posteriormente, pero sí darle en el Congreso y, desde luego, en la comisión un empujón importante", ha añadido el vicepresidente.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa ofrecida junto a la delegada de la Junta, Blanca Fernández, Caballero ha confirmado que el asunto de la reforma del Estatuto será una cuestión que se tratará en el Sanedrín del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Ha insistido el vicepresidente en decir al Partido Popular de Castilla-La Mancha que "o apartan las enmiendas que han planteado y que rompen el consenso alcanzado en Castilla-La Mancha y en la toma de consideración en el Congreso de los Diputados o se apartan ellos". "Las dos cosas no son posibles", ha argumentado.

Dicho esto, ha manifestado que "en política hay que tener credibilidad y la palabra dada tiene que valer". Y "es evidente" --ha abundado-- que el presidente del Partido Popular en Castilla Mancha, Paco Núñez, y los dirigentes que le rodean "han demostrado que no tienen palabra y que no se puede confiar en ellos".

RECURSO A LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN

De otra parte, Caballero ha sido preguntado por el recurso que prepara la Junta contra el Gobierno de España para reclamar la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, para insistir que se planteará "a finales de marzo" para exigir que al Ejecutivo central que cumpla las sentencias que existen al respecto.

"El Gobierno de España no puede distraer la atención ni eximirse de sus responsabilidades moleste a quien moleste y guste a quien guste", ha dicho, para añadir que se trata de una obligación del Gobierno de España y un compromiso adquirido "por los máximos responsables del Ministerio".

Así, Caballero ha afirmado que "no cabe mayor dilación" al respecto y que hay que "aprovecharlo" para hacerlo ahora que es, a consecuencia de las lluvias, cuando mejor están los embalses y "mejor están las necesidades atendidas respecto del recurso agua en toda España, por supuesto en Castilla-La Mancha y también en el Levante".

"En este sentido, el Ministerio no puede escurrirse de su compromiso y de su obligación con el argumento de que hay otras cuestiones planteadas por otros territorios u otros organismos, porque está muy bien y todo el mundo tiene derecho a opinar y a participar, pero cuando hay leyes y cuando hay resoluciones judiciales hay que cumplir las leyes y las resoluciones judiciales", ha sentenciado.

Unas leyes y resoluciones judiciales que, según ha dicho, avanzan en la protección de los recursos naturales y, de manera particular, del Tajo; así como de la necesidad que tienen que asumir en el Levante "de buscar otras alternativas que, por otra parte, las tienen y muy cercanas, como es la desalación".

"El recurso de los embalses de cabecera y, sin duda, el agua que se va por el trasvase tiene que servir al desarrollo de Castilla-La Mancha y, de luego, también al cuidado ecológico del río y de todo lo que es el ecosistema relacionado con el Tajo", ha concluido.