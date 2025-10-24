Caballero recuerda al alcalde de Ciudad Real que él también puede trabajar por la capital: "Page actúa de vicealcalde"

CIUDAD REAL, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha recordado al alcalde de Ciudad Real, el 'popular' Francisco Cañizares, que él también puede trabajar por mejorar los distintos barrios de la capital provincial y ha puesto como ejemplo la implicación del Gobierno regional, asegurando que Emiliano García-Page actúa "como poco, de vicealcalde" por la cantidad de inversiones en marcha.

Así lo ha indicado este viernes, a preguntas de los periodistas, después de que este jueves un grupo de vecinos del barrio ciudadrealeño de Pío XII se concentrara a las puertas del Centro de Salud I para rechazar su traslado a la calle Postas de la capital, en pleno centro.

Caballero ha explicado que la Junta de Comunidades está "en disposición de escuchar a todos los vecinos y vecinas" y que el Gobierno regional mantiene un compromiso claro con la atención sanitaria, tanto en el conjunto de Castilla-La Mancha como, de manera particular, en la provincia de Ciudad Real.

En este sentido, ha recordado que los presupuestos regionales de 2026 recogen nuevas inversiones en centros de salud, así como la apertura inmediata de varios dispositivos sanitarios en los próximos meses.

En el caso de Ciudad Real capital, ha avanzado que ya se encuentra en fase de proyecto el cuarto centro de salud, que se ubicará en las inmediaciones del Hospital General Universitario con el objetivo de descongestionar otros centros como el de Pío XII, que soportan una alta demanda.

Ha subrayado que la planificación sanitaria en la capital se hará "escuchando a los vecinos" y "contando con el Ayuntamiento", con el fin de reorganizar la prestación de servicios de forma racional y eficiente.

Ha insistido, además, en que los centros de salud no atienden a un solo barrio, sino a un amplio conjunto de población, por lo que su ubicación debe responder a criterios de eficacia y equilibrio asistencial.

Caballero ha recordado igualmente la inversión de 20 millones de euros que la Junta realizó en el pabellón ferial como ejemplo de la apuesta regional por dinamizar los barrios de Ciudad Real, así como la rehabilitación integral del antiguo mercado del barrio de Pío XII, hoy convertido en un centro social de referencia.

También ha señalado que el antiguo colegio Pío XII, cerrado por falta de alumnado, puede representar una oportunidad para que el Ayuntamiento impulse actuaciones que den vida al entorno.

El vicepresidente segundo ha defendido que todas las administraciones deben comprometerse con la mejora de la ciudad y ha reivindicado que el Ejecutivo regional seguirá impulsando proyectos en la capital.

Entre ellos, ha mencionado la inminente inauguración de la pasarela peatonal, la entrada en funcionamiento de la Ciudad Administrativa sobre el antiguo hospital del Carmen o la transformación de los edificios que queden vacíos con el traslado de oficinas de la Junta en viviendas para la población.

"Para Ciudad Real capital, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene muchas iniciativas y una política muy intensa en materia de inversión y propuestas", ha concluido.