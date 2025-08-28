Caballero reivindica la apuesta de la Junta por blindar las políticas de bienestar y atención a los mayores

CIUDAD REAL 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha reivindicado que el Ejecutivo autonómico está blindando las políticas de bienestar y atención a las personas mayores de la región. "El objetivo es favorecer que los castellanomanchegos y castellanomanchegas vivan más, pero, sobre todo, que vivan mejor", ha afirmado desde el acto de homenaje a la persona de mayor edad de Argamasilla de Calatrava.

"Un buen ejemplo es Eduardo García Ramírez, al que hoy homenajeamos con sus 99 años, junto al resto de personas mayores que sois hoy reconocidas por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava", ha señalado el vicepresidente segundo del Gobierno regional. Acompañado del alcalde de la localidad, Jesús Manuel Ruiz, ha reconocido que "como sociedad y como país tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidaros con las mejores atenciones posibles, al igual que vosotros y vosotras habéis construido con mucho esfuerzo todo lo que hoy somos".

Caballero ha explicado que, "en los diez años de gobierno de García-Page, Castilla-La Mancha ha aumentado más de un 44 por ciento la inversión destinada a la atención de las personas mayores en la región, recuperando, aumentando y poniendo en marcha recursos y servicios que favorecen su bienestar y les cuidan en situaciones de vulnerabilidad". En este sentido, ha remarcado que "este compromiso político está teniendo resultados y hoy somos una de las regiones con mayor esperanza de vida y con mayores cotas de bienestar en materia de servicios sociales y de dependencia, tal y como se reconoce a nivel nacional".

MÁS INVERSIÓN Y RECURSOS

Castilla-La Mancha ha sido reconocida ya como la cuarta comunidad autónoma mejor valorada de España en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, con una puntuación de 5,98 puntos. "Es la puntuación más alta desde 2013 en la región y supera la media estatal, que se sitúa en 5,08. Estamos por encima de otras comunidades autónomas con mejor financiación o tradicionalmente mejor dotadas", ha señalado José Manuel Caballero, incidiendo en que "se demuestra que es un compromiso político que priorizamos y blindamos".

En materia de atención a las personas mayores, el vicepresidente segundo ha puesto en valor que Castilla-La Mancha ha alcanzado 8,3 puntos en atención a la dependencia, por encima de los 5,1 de la media nacional. "Además, duplicamos a la media del país en la cobertura de plazas residenciales, con 11,21 por cada 100 mayores de 75 años", ha señalado.

En esta misma línea, Caballero ha recordado que Castilla-La Mancha ha reducido el tiempo medio de resolución de expedientes de dependencia en la región a 176 días, situándose por debajo del umbral de los 180 días que marca la Ley estatal de Dependencia. De esta forma, la región se consolida como una de las cuatro únicas regiones que cumplen con este plazo legal, frente a los 342 días de la media nacional.

Por otro lado, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha recuperado el programa de termalismo social, que va a beneficiar a 7.784 personas mayores, con el objetivo de llegar a 10.000 al final de la legislatura. De igual modo, el Gobierno regional está lanzando programas de capacitación y formación para garantizar la educación de las personas durante toda la vida y para romper brechas de desigualdad como la digital. Además, ha remarcado que Castilla-La Mancha se ha adelantado con la puesta en marcha de la 'Estrategia contra la Soledad No Deseada'.

El vicepresidente ha señalado que muchos servicios se prestan en la amplia Red de Centros de Mayores de Castilla-La Mancha, que está integrada por 53 centros y supera los 120.000 socios y socias. "Por eso, también hemos actuado ahí, para mejorarlos, y solo en la provincia de Ciudad Real hemos invertido más de 3,8 millones de euros, de los 8,2 millones que hemos destinado en toda la región a este fin, gracias a fondos europeos", ha puesto en valor.

En su intervención, José Manuel Caballero ha trasladado el compromiso del Gobierno regional con las políticas de mayores. "Para nosotros no cabe ningún recorte posible en esta materia. Las políticas de atención a las personas mayores son una prioridad porque, para nosotros, sois nuestra prioridad", ha concluido.