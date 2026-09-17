Calzada de Calatrava celebra su XIII Festival de Cine del 1 al 10 de octubre con 25 cortos y un homenaje a Bayona

Presentación del XIII Festival de Cine de Calzada de Calatrava. - JCCM

CIUDAD REAL 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Calzada de Calatrava celebrará del 1 al 10 de octubre la XIII Edición de su Festival de Cine que contará con 25 cortometrajes y un homenaje a Juan Antonio Bayona.

La presentación, realizada este jueves, ha contado con la participación de la viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, junto a la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García, y el director del Festival de Cine de Calzada de Calatrava, Hernán Valdés, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Durante la presentación, Olmedo ha resaltado el "compromiso" del Gobierno de Emiliano García-Page por la cultura. "Es una prioridad con datos que avalan una política cultural basada en la inversión, la extensión territorial de la oferta cultural, la protección del patrimonio y el apoyo a los profesionales del sector", ha señalado.

En este sentido, la viceconsejera de Cultura y Deportes ha destacado los casi 3 millones de euros que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado, desde el año 2015, en ayudas para la producción de Cortometrajes, desarrollo y producción de Largometrajes y Guiones.

A ello se une el apoyo del Ejecutivo regional a los festivales que se celebran en nuestra región, como Abycine, Fecicam, el Festival de Cine de Almagro, Cibra o el propio festival de Cine de Calzada de Calatrava, entre otros, a los que el Gobierno de Emiliano García-Page ha mostrado su respaldo al destinar cerca de 300.000 euros durante el año 2025.

Durante la presentación Olmedo ha defendido "una cultura accesible, innovadora y presente en todo el territorio" Por ello, desde el Gobierno regional "creemos firmemente que la excelencia cultural no es patrimonio exclusivo de las grandes ciudades y que festivales como el de Calzada de Calatrava demuestran que la calidad, la creatividad y la capacidad de convocatoria también nacen y se desarrollan en nuestros municipios".

Además, el cine supone una "herramienta de cohesión, de educación y de libertad creativa". Por lo que ha trasladado el apoyo a iniciativas que, como el festival de Cine de Calzada de Calatrava "promueven la participación cultural, respaldan a nuestros creadores y contribuyen al desarrollo económico, turístico y social de Castilla-La Mancha".

CALZADA VIVE UN SUEÑO DESDE HACE 13 AÑOS

Por su parte, la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García, ha destacado que el Festival de Cine "forma parte de un otoño cultural muy diverso y de calidad" que permitirá mantener durante los meses de octubre y noviembre una programación continuada, junto a las jornadas de patrimonio calatravo y el festival de artes escénicas. García ha subrayado que esta apuesta por la cultura contribuye a "sacar a la gente a la calle" y a trabajar contra la despoblación, convirtiendo la actividad cultural en un motor de desarrollo social y económico para el municipio y el Campo de Calatrava.

La alcaldesa ha señalado que hace 13 años Calzada de Calatrava comenzó a "vivir un sueño", el de transformar el municipio en un pueblo de cine, un objetivo que se ha consolidado gracias a la colaboración de las concejalías municipales, las asociaciones locales y las distintas administraciones. En este sentido, ha resaltado la implicación de la ciudadanía en un festival que, además de proyectar cine nacional e internacional, busca poner en valor la creatividad local y la vinculación de Calzada con la figura de Pedro Almodóvar, al tiempo que impulsa el turismo de interior y la actividad económica durante los meses de otoño.

Gema García ha puesto también el acento en la dimensión educativa del festival, con actividades dirigidas a escolares y estudiantes del instituto, entre ellas talleres y la elaboración de un cortometraje por parte del alumnado que será proyectado durante la clausura. Asimismo, ha destacado la rehabilitación del Espacio Almodóvar, cuya renovación permitirá actualizar sus contenidos y reforzar su atractivo como recurso cultural y turístico, coincidiendo con la celebración de esta decimotercera edición.

PROGRAMACIÓN DE LA 13 EDICIÓN

Y el director del Festival de Cine de Calzada de Calatrava, Hernán Valdés, ha explicado que la programación de esta edición reúne una sección de cortometrajes nacionales, con 25 trabajos seleccionados en colaboración con Cuarto España, y una sección específica de 'Hecho en Castilla-La Mancha', destinada a reconocer y difundir la creación cinematográfica vinculada a la región.

Valdés ha subrayado la evolución de esta última sección, tanto en cantidad como en calidad y presencia dentro del festival, como una de las principales vías de apoyo a los realizadores y a la industria cinematográfica de Castilla-La Mancha.

Entre las novedades de esta edición, ha destacado el homenaje a Juan Antonio Bayona, que contará con la presencia de su hermano Carlos Bayona, así como la proyección de 'La bola negra' y 'La sociedad de la nieve'.

También ha señalado la creación de una red de festivales vinculados a municipios relacionados con grandes figuras del cine, junto a Calanda y Luarca, que permitirá compartir contenidos entre territorios, además de la colaboración con el Festival de Cine de Aranda de Duero.

A ello se suma una programación educativa para los centros escolares, actividades con asociaciones locales y propuestas vinculadas a la gastronomía y la cultura de Calzada, configurando un festival que, en palabras de Valdés, mantiene su carácter "pequeño, pero muy coqueto, entrañable y cercano a la gente".