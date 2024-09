Cámara volvería a Talavera Ferial si se cumplen acuerdos pedidos y dice que "el balón está en manos" del Ayuntamiento

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, Pedro Hermida, ha insistido en que desde este órgano volverían encantados al Patronato de Talavera Ferial --que abandonaron por la falta de consenso en algunas decisiones-- si se cumplen los acuerdos demandados el pasado 24 de julio, entre ellos el cese del presidente de dicho patronato.

En rueda de prensa, Hermida ha recordado que la razón principal de su decisión es que el Patronato de Talavera Ferial ha tomado una serie de actuaciones de relevancia, como el nombramiento de la nueva gerencia o la modificación de los estatutos, "sin haber consensuado ni informado previamente a la Cámara de Comercio, integrada, además, en el Comité Ejecutivo de la Fundación". "Nos hemos encontrado ante decisiones de mucho calado sin previo aviso ni diálogo".

Como ha explicado, también se informó al alcalde, José Julián Gregorio, en una reunión celebrada el 15 de julio, de su disconformidad con la gobernabilidad de la Fundación Talavera Ferial.

Ante esta situación, el Comité Ejecutivo de la Cámara, en sesión celebrada el 24 de julio, adoptó solicitar el cese del presidente de la Fundación, solicitar la revisión de los acuerdos adoptados en el último Patronato de la Fundación relativos a la modificación de los estatutos y denunció el convenio de colaboración suscrito por la Cámara con la Fundación Talavera Ferial el 28 de diciembre de 2016.

"Así de fácil. Una vez que se cumplan esos acuerdos, nosotros volveríamos encantados al Patronato. Si esos cuatro puntos se cumplen, la Cámara de Comercio volvería al Patronato sin ningún problema", ha afirmado su vicepresidente.

A su parecer, "el balón está en manos del Ayuntamiento", porque han dado plazos, que no se han cumplido, y el Ayuntamiento no ha tenido ninguna respuesta afirmativa a este comunicado que le hemos hecho durante estos meses de verano. "Nosotros no podemos hacer más".

De este modo, desde la Cámara de Comercio han reconocido que ha habido debates internos en la reunión del Patronato, "pero no ha habido falta de respeto". "Lo que más nos duele en este caso es la forma de plantear el cambio de los estatutos. Es decir, si eso en una reunión previa a nosotros se nos informa, pues por nuestra parte no hubiera habido ningún problema, pero, lógicamente, las formas hay que cuidarlas".

No obstante, el vicepresidente de la Cámara ha indicado que su salida del Patronato no quiere decir que no siga habiendo colaboraciones con el Ayuntamiento. "Ahora mismo tenemos abiertas muchas líneas de trabajo con el Ayuntamiento en diferentes consejerías. La colaboración con el Ayuntamiento no se va a romper en ningún momento" aunque haya "algo que no nos ha gustado".