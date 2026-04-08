El Campeonato de España de Duatlón y el Duatlón Popular llenarán las calles de Albacete este fin de semana

Presentación del Campeonato de España de Duatlón y el Duatlón Popular. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Albacete acogerá este fin de semana el Campeonato de España de Duatlón y el Duatlón popular Ciudad de Albacete en lo que va a ser "uno de los encuentros deportivos más importantes de los muchos que acoge nuestra ciudad, y donde esperamos contar con más de 2.000 participantes".

Así lo ha indicado el concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, en la presentación de este evento, que ha contado también con el diputado provincial de Deportes, Dani Sancha, el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, el director técnico de la Federación Española de Triatlón, Jorge García, el representante del Club Triatlón Res, Jose Fresneda, y varios patrocinadores.

El edil ha destacado que "sólo una importante colaboración institucional a todos los niveles hace posible esta prueba". "La Liga Nacional de Clubes de Duatlón 2026 se celebra por cuarto año consecutivo en Albacete, algo de lo que nos sentimos orgullosos, con la presencia de más de 100 clubes llegados de toda España", ha añadido.

Así, el sábado día 11 desde las 9.00 horas se pondrán en juego los títulos nacionales de Duatlón por Clubes, con retransmisión en directo a partir de las 17.00 horas en TeleDeporte a través de RTVE Play. Varios deportistas de cada club compiten en una carrera individual, buscando puntos para determinar la clasificación del equipo.

Las medallas de Duatlón SuperSprint Relevos/Parejas se decidirán el domingo 12 desde las 8.30 horas, con circuitos cortos y explosivos, donde tres parejas de cada equipo se van pasando el relevo hasta la entrada en meta de la última posta.

El IV Duatlón popular Ciudad de Albacete, prueba individual en distancia sprint, se celebrará también el domingo 12, con salida masculina a las 12.15 horas y femenina a las 12.30 horas, y entrega de premios a las 14.15 horas. El concejal ha recordado que ""además de ser una fiesta del deporte popular y participativo, será puntuable para el Ranking Nacional de Duatlón FETRI y los circuitos castellanomanchegos".

De esa manera, el duatlón inundará las calles de Albacete durante toda la jornada del sábado, y también durante toda la mañana del domingo hasta el mediodía. Los circuitos de carrera a pie tendrán salida y meta en el interior del parque de Abelardo Sánchez, y un recorrido por el centro de Albacete. Desde la Avenida de España se iniciará el segmento ciclista que rodea el Parque y se extiende por un trazado urbano.

De manera previa a las competiciones, y como instrumento para fomentar este deporte, el viernes 10 de abril el Parque acogerá a partir de las 17.00 horas una actividad deportiva popular con participantes de las escuelas del Triatlón Albacete Res, "abierta a niñas y niños y a las familias que quieran acercarse al deporte del duatlón en el ambiente del Campeonato de España. Será una carrera familiar organizada por el Club Triatlón Albacete Res", ha dicho Villaescusa.

Desde el Ayuntamiento, ha concluido el concejal, "estamos encantados por la celebración en la ciudad de éste y tantos otros campeonatos de España, como el de esgrima recientemente disputado, o los cuartos de la Champions de Baloncesto en Silla de Ruedas. Apoyamos el deporte en lo que significa para la Marca Albacete, por la promoción del deporte y sus valores y por el crecimiento de los clubes locales, pero también por las repercusiones turísticas y económicas para la ciudad".

COMPROMISO DE LA DIPUTACIÓN

De su lado, Daniel Sancha ha reiterado el compromiso de la Diputación de Albacete con el duatlón y con sus distintas modalidades dentro de sus circuitos provinciales "y colaborando con grandes eventos como éste", y ha asegurado el compromiso institucional "de que lo vamos a seguir haciendo en los próximos años".

En su intervención, ha mostrado su confianza en que el fin de semana deje "imágenes espectaculares" con la participación de más de 100 clubes y 2.000 deportistas "que van a poder disfrutar también de un ambiente magnífico y de un tiempo que esperemos que nos pueda respetar".

Ha incidido en que eventos de este nivel "no solamente tienen que ser eventos deportivos, sino experiencias" para que "la gente, cuando venga a practicar deporte y un campeonato a nuestra ciudad o a nuestros pueblos tenga no solamente esa capacidad de hacer deporte, sino que también que sea una experiencia para ellos y para toda su familia".

El diputado provincial ha ligado directamente el Duatlón de Albacete al turismo deportivo y al desarrollo económico manifestando su intención de "ser capaces entre todos, administraciones, clubes, empresas, colaboradores, de que a través de los eventos deportivos top de este nivel encontremos también el desarrollo económico de nuestros pueblos y de nuestras ciudades".

COHESIÓN Y FUTURO

Finalmente, el delegado de la Junta ha destacado la importancia de este campeonato no solo como una competición deportiva sino como muestra del trabajo conjunto entre instituciones, federaciones y clubes, y del compromiso del ejecutivo de Castilla-La Mancha con el deporte como motor de desarrollo, cohesión y futuro.

Es el caso del duatlón, disciplina deportiva cuyo crecimiento en Castilla-La Mancha en la última década ha sido notable, respaldado por una inversión pública continuada. "Desde 2015, el Gobierno regional ha destinado más de 641.000 euros a su impulso incluyendo ayudas a deportistas, clubes y federación", ha remarcado el delegado provincial explicando que, en concreto, para la edición que hoy se presentaba la aportación del ejecutivo de García-Page supera los 18.000 euros.

La celebración de este campeonato se enmarca en una estrategia global de atracción de eventos deportivos en la que Castilla-La Mancha ha invertido más de 5 millones de euros en la última década con apoyo a pruebas como la Final Four de baloncesto en silla de ruedas, el Gran Premio de Primavera de Ontur, y la Copa de Leyendas de Tenis, entre otras.

A ello se suma un hito especialmente relevante que tendrá lugar en 2026, como es la salida y llegada de etapa de La Vuelta Ciclista a España, ha explicado Ruiz Santos valorando que se trata de citas deportivas que generan un alto impacto económico directo e indirecto, en forma de promoción turística, posicionamiento territorial y fortalecimiento de la marca regional.