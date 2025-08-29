El Campeonato de España de Vuelo Acrobático reunirá en Ciudad Real a los mejores pilotos de España - CEVA

CIUDAD REAL 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de España de Vuelo Acrobático (CEVA) y su Open Internacional se celebrarán del 11 al 13 de septiembre en el aeródromo de La Caminera Club de Campo (Torrenueva, Ciudad Real). Organizado por el Club Acrobático Central (CAC) y la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE), el evento reunirá a 22 pilotos de seis países, lo que lo convierte en la cita de referencia del vuelo acrobático en España.

Desde el jueves se disputarán todas las categorías de Clásico (Ilimitado, Avanzado, Intermedio, Deportivo y Elemental), en una agenda que culminará el sábado 13 a las 16.00 horas con las finales de Ilimitado, Avanzado y Freestyle, el formato más vistoso del campeonato. La edición de este año suma además un hecho destacado: la participación de cuatro mujeres piloto gracias al programa Mujer y Deporte (MyD) del Consejo Superior de Deportes (CSD), que favorece la igualdad de oportunidades en la aviación acrobática.

En el Open Internacional participarán pilotos de Argentina (2), Marruecos (2), Portugal (2), Eslovaquia (1) y Reino Unido (1).

Además, el evento contará con entrenamientos oficiales del Equipo Nacional de Vuelo Acrobático (ENVA) de cara al Mundial 2026, ofreciendo tanto a los amantes de aviación como a la prensa la oportunidad de obtener imágenes únicas en cabina y entrevistas exclusivas, según han informado los organizadores en nota de prensa.

Cástor Fantoba, presidente del Club Acrobático Central, destaca que "el CEVA no es solo una competición; es una demostración de talento, disciplina y pasión por volar. Este año el nivel es altísimo y el público podrá vivirlo de cerca. Para nosotros es también una oportunidad de mostrar la evolución del equipo nacional y el talento que se está formando en nuestro país".

"Reunir a pilotos de distintos países eleva la exigencia y el espectáculo. Es una oportunidad única para que aficionados y medios vean de primera mano lo mejor del vuelo acrobático. En un mismo cielo, España, Argentina, Eslovaquia, Marruecos y Reino Unido", ha enfatizado Irene Pasini, directora de competición.

El campeonato contará con un jurado de prestigio internacional liderado por Steve Green e integrado por Guy Auger, Nikolai Nikityuk, Eladi Lozano y Gonzalo Fernández, jueces con contrastada experiencia en las principales competiciones de la disciplina.

PÚBLICO Y RETRANSMISIÓN EN DIRECTO ONLINE

Los asistentes podrán disfrutar de la emoción de la competición en las áreas habilitadas en el resort de La Caminera Club de Campo, tanto para público general como zona VIP. Asimismo, el campeonato se retransmitirá en directo a través de www.CEVA.aero y Gear Up, el canal de YouTube especializado en aviación deportiva, que ofrecerá imágenes exclusivas desde cabina, clasificaciones al minuto y entrevistas con los protagonistas durante toda la competición para seguir el evento al detalle.

Juan José Martínez, director del Resort La Caminera Club de Campo, ha señalado que "este evento posiciona a Ciudad Real y a nuestra región en el mapa internacional de la aviación deportiva, y es un escaparate único para empresas, instituciones y turismo".

El campeonato se celebra gracias al respaldo de Air BP, la Diputación de Castilla-La Mancha, el Real Aeroclub de España, Unlimited Aerobatics y Grupo Albión, además de la colaboración de La Caminera Club de Campo y Grupo Bacardi.