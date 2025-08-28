El Campeonato Regional de Coctelería se celebrará el próximo lunes en el Centro Cultural de San Marcos de Toledo

jueves, 28 agosto 2025
TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato Regional de Coctelería de Castilla-La Mancha 2025 tendrá lugar en la ciudad de Toledo el próximo lunes, 1 de septiembre, en el Centro Cultural de San Marcos.

Contará con actividades como exámenes técnicos y catas a ciegas de destilados, ponencias gastronómicas, campeonatos regionales de tiraje de cerveza y coctelería en distintas modalidades, así como experiencias sensoriales con figuras como Oscar Lafuente, Santi Ortiz, Santiago Escribano y Jesús Quirós, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El presidente de la Asociación de Bartenders de Castilla-La Mancha, Santiago Escribano, ha invitado a los toledanos a "disfrutar de este campeonato. Estará abierto a todo tipo de público, además de al sector profesional, y se podrán degustar diversos productos".

El Campeonato Regional de Coctelería de Castilla-La Mancha 2025 contará con "representantes de todas las provincias", tal y como ha afirmado Santiago Escribano. Entre estos participará el toledano Santiago Checa, que es el coctelero más premiado de Toledo y que es Campeón Nacional y Campeón Panamericano de coctelería.

De su lado, el concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, ha querido poner en valor que Toledo abrirá sus puertas "a un público distinto, aficionada a la bebida elegante".

Así, ha asegurado que "el mundo de la coctelería es amplio y diverso, además de desconocido para el gran público, y este campeonato será una manera de aprender".

Marín se ha mostrado muy agradecido por elegir Toledo como "epicentro del mundo de la coctelería".

